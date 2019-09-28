Генассамблея ООН, отопительный сезон, дело алматинских врачей - чем запомнится уходящая неделя

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Что было важным для жителей Казахстана на прошлой неделе, и чем она запомнилась – в обзорном материале корреспондента МИА «Казинформ».

Начало недели в стране ознаменовалось участием Президента РК Касым-Жомарта Токаева в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Глава государства выступил на Общих дебатах Генассамблеи ООН, политическом Форуме высокого уровня под эгидой Генассамблеи ООН.

Премьер-Министр Казахстана Аскар Мамин на этой неделе ознакомился с социально-экономическим развитием города Байконура и реализацией совместных казахстанско-российских проектов в космической отрасли.

Поручил Премьер-Министр РК провести проверку текущего состояния инфраструктуры пунктов заготовки и реализации угля. В Нур-Султане аким столицы Алтай Кульгинов на выездном совещании поднимал вопрос своевременного обеспечения населения углем. Ранее в Северо-Казахстанской области чиновники через СМИ призывали местное население заранее купить уголь, чтобы не создавать искусственного ажиотажа.

Недавно назначенный аким Карагандинской области Женис Касымбек на прошлой неделе совершил первые рабочие поездки по вверенному ему региону, раздал поручения. На сессии областного маслихата он назвал 3 главные задачи, которые нужно решить в первую очередь: работа с инвесторами и поддержка бизнеса, жилищный вопрос и развитие социальной сферы.

В Арыси «начались основные работы внутри воинской части, внутри складов, где наибольшее скопление фрагментов, осколков и других неразорвавшихся предметов». Об этом заявил министр обороны РК Н. Ермекбаев. По его словам, начался самый сложный, ответственный и рискованный этап проведения работ по ликвидации последствий происшествий. Восстановление города еще продолжается. Тем не менее в большей части домов, нуждавшихся в ремонте, строительные работы полностью завершены, в дома уже заселились семьи.

Неприятным сюрпризом для многих казахстанцев стало сообщение о повышении стоимости железнодорожных билетов на 10%. В АО «Пассажирские перевозки» повышение тарифов объяснили тем, что они не поднимались с 1 января 2019 года.

О возможном повышении тарифа на теплоснабжение в следующем году заявила компания «Астана-Теплотранзит». С января жителям столицы тепло, вероятно, будет обходиться на 18% дороже. Причины повышения объяснил заместитель председателя правления по экономике и финансам компании Руслан Аралбай.

В то же время в Карагандинской области ввели еще один «зеленый» объект. В посёлке Агадырь Шетского района построили солнечную электростанцию мощностью 50 МВт.

В Костанае строят современный мощный мясокомбинат стоимостью 5,3 млрд тенге.

В Атырау возводят девятиэтажный дом на 297 квартир для медработников.

В Северо-Казахстанской области Петропавловский завод тяжелого машиностроения собрал первую партию термовагонов для перевозки скоропортящейся продукции. Вагоны планируют экспортировать в соседнюю Россию.

В Таразе полным ходом ведется строительство комплекса «Шахристан», который вместе с уже существующим археологическим комплексом «Древний Тараз» должен стать крупнейшим в Казахстане туристическим центром.

Наиболее резонансным событием минувшей недели стало так называемое «дело врачей» в Алматы. После смерти заместителя прокурора Алатауского района Алматы Нурсултана Кудебаева главный врач ГКБ №4 Канат Тезекбаев и анестезиолог этой же больницы Аскар Тунгышбаев стали подозреваемыми по уголовному делу. МИА «Казинформ» собрал всю хронологию этих событий.

В Актау тем временем детский кардиохирург Ернур Ордабаев провёл уникальную операцию на открытом сердце недоношенной малышки.

По всей стране началась дополнительная вакцинация против кори и краснухи. Специалисты объясняют это ростом заболеваемости, в первую очередь, среди детей до 1 года и людей 20-29 лет. В Атырау для дополнительной вакцинации закупили 68 тыс. доз, в Северо-Казахстанской области – более 51 тыс. Врачи вынуждены констатировать, что есть граждане, отказывающиеся от прививок против кори и краснухи.

Сразу по нескольким регионам прокатились коррупционные скандалы.

В Алмалинском районном суде завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении главного врача городского родильного дома № 1 города Алматы. Приговором суда он признан виновным и ему назначен штраф в размере 30-кратного размера взятки в сумме 6 млн тенге. Антикоррупционной службой по Актюбинской области расследуется уголовное дело в отношении заместителя начальника управления специализированной службы охраны области полковника полиции по подозрению в получении взятки. К выплате крупной суммы приговорена за взятку директор центра соцобслуживания Актобе. В получении взятки подозревают ряд руководителей полиции в Атырауской области. В Кызылординской области руководитель отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния Жанакорганского района осужден за получение взятки.

Ну а в Туркестане, напротив, заявили о положительных результатах борьбы с коррупцией. В Акмолинской области к искоренению социального зла подошли нестандартно. Здесь представители антикоррупционного ведомства решили сформировать добропорядочность у акмолинцев экологической акцией «Лучше сажать деревья».

Хорошими новостями порадовали казахстанские «звездочки» - певица Данэлия Тулешова и шахматистка Жансая Абдумалик.

Данэлия стала лауреатом Евразийской премии и получила награду в номинации «Вокал». 13-летняя певица - первый ребенок, получивший международную награду Евразийского творческого союза в области искусства, литературы, науки, спорта и социально значимых достижений.

Жансая подписала контракт со всемирно известным суперклубом «Баден-Баден», который традиционно собирает у себя сильнейших шахматисток мира – чемпионов мира в классических, быстрых и молниеносных шахматах разных лет.