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    17:00, 08 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Гемодиализный центр открылся в Арыси

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - При центральной больнице Арыси теперь открыт гемодиализный центр, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

    В городе с 80-тысячным населением до этого подобного центра не было. Более 40 граждан, страдающих хронической почечной недостаточностью, два-три раза в неделю вынуждены были ездить в Шымкент за 85 километров.

    «В целях реализации задач, озвученных в Послании Президента, сегодня мы организуем деятельность известного в области многопрофильного медицинского центра «Мед Алатау» в Арыси. Наши больные вынуждены были до этого выезжать в Шымкент, чтобы принять нужное лечение. Мы реализуем намеченные Главой государства задачи по сохранению здоровья нации, необходимо оказывать помощь нуждающимся пациентам для улучшения их здоровья», – сказала аким города Гульжан Курманбекова, выступая на церемонии открытия Центра.

    По словам директора многопрофильного медицинского центра ТОО «Мед Алатау» Рустема Абдуалиева, новое медучреждение в Арыси может принять одновременно шесть пациентов. В целях качественного обслуживания людей приобретен специальный аппарат Surdial-X (Niprocorp) из Японии. А для того чтобы фильтровать воду и обогащать ее состав, из Германии привезли дополнительное оборудование.

    Отметим, что в центре бесплатно обслуживают жителей Арыси и пригородных населенных пунктов, а также любого гражданина Казахстана. Полностью решены вопросы службы транспортировки больных и снабжения водой.



    Теги:
    Здравоохранение Туркестанская область
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