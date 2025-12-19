РУ
телерадиокомплекс президента РК
    11:49, 19 Декабрь 2025 | GMT +5

    Gemini заговорил на казахском языке

    Google объявил о запуске модели искусственного интеллекта Gemini на казахском языке, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития РК. 

    Gemini стал доступен на казахском языке
    Фото: Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития РК. 

    Запуск, приуроченный ко Дню независимости Республики Казахстан, является частью глобального расширения языковой поддержки этой самой продвинутой ИИ-модели на настоящий момент. Казахский язык вошёл в число 23 новых языков, добавленных в рамках запуска поколения Gemini 3. Это означает, что пользователи в Казахстане получили доступ к возможностям Gemini на родном языке наравне с крупнейшими мировыми языками.

    Интерфейс Gemini на казахском языке уже доступен в веб-версии. Для этого пользователям необходимо выбрать казахский язык в настройках своего Google-аккаунта. Поддержка мобильных версий для Android и iOS, а также запуск сервиса Gemini Live — режима общения в реальном времени — запланированы в ближайшее время.

    Запуск казахской версии Gemini является частью более широкой работы Google по развитию искусственного интеллекта в Казахстане, включая инвестиции в подготовку кадров, развитие цифровых навыков и поддержку разработчиков. По оценкам компании, внедрение ИИ в государственном секторе способно обеспечить значимый экономический эффект, включая рост производительности госуправления, повышение устойчивости бюджетной системы и вклад в экономический рост страны.

    В Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития РК отмечают, что появление глобальных ИИ-решений на казахском языке является важным шагом для развития цифрового государства, повышения доступности технологий для граждан и формирования конкурентоспособной AI-экосистемы.

    Министерство продолжит сотрудничество с международными технологическими партнёрами для развития искусственного интеллекта, локализации цифровых продуктов и подготовки специалистов нового поколения.

    Теги:
    Искусственный интеллект ИИ Цифровизация
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
