Где запретили рыбачить в Костанайской области

Как сообщили представители отдела рыбной инспекции, в период нереста будет усилена работа по выявлению и пресечению фактов незаконного вылова, сбыта, приобретения и транспортировки рыбных ресурсов и других водных животных.

Временные ограничения введут на рыболовство с учетом географических и климатических особенностей. В частности, на водоемах Аркалыка, Амангельдинского и Джангельдинского районов:

щуку запрещено ловить с 20 марта по 20 апреля;

сазана (карпа), леща, линя и судака — с 20 апреля по 30 мая.

В других районах области ограничения следующие:

щука и язь — с 10 апреля по 10 мая;

карась — с 20 мая по 10 июня;

сазан, судак, лещ и линь — с 20 мая по 30 июня;

рак — с 15 октября по 30 июня.

Отдельные запреты касаются Верхне-Тобольского и Каратомарского водохранилищ, где с 15 апреля по 1 июля ограничено любительское рыболовство на определенных участках. Кроме того, в этих зонах действует круглогодичный запрет на промысловый лов.

Также запрещено использование колющих орудий, взрывчатых и отравляющих веществ, огнестрельного оружия, а также других способов ловли, не предусмотренных правилами. Нельзя изымать рыбу ниже установленного промыслового размера.

За незаконный вылов предусмотрена административная и уголовная ответственность. Штрафы для физических лиц составляют от 10 до 40 МРП. В случае уголовного правонарушения наказание может включать штраф до 3 тысяч МРП, общественные работы, ограничение или лишение свободы сроком до трех лет с конфискацией имущества.

