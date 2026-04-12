    16:48, 12 Апрель 2026 | GMT +5

    Где запретили рыбачить в Костанайской области

    В регионе проходит акция «Нерест-2026». В этот период усилят контроль за незаконным выловом и введут временные запреты на рыбалку на ряде водоемов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Дарья Аверченко/Kazinform

    Как сообщили представители отдела рыбной инспекции, в период нереста будет усилена работа по выявлению и пресечению фактов незаконного вылова, сбыта, приобретения и транспортировки рыбных ресурсов и других водных животных.

    Временные ограничения введут на рыболовство с учетом географических и климатических особенностей. В частности, на водоемах Аркалыка, Амангельдинского и Джангельдинского районов:

    • щуку запрещено ловить с 20 марта по 20 апреля;
    • сазана (карпа), леща, линя и судака — с 20 апреля по 30 мая.

    В других районах области ограничения следующие:

    • щука и язь — с 10 апреля по 10 мая;
    • карась — с 20 мая по 10 июня;
    • сазан, судак, лещ и линь — с 20 мая по 30 июня;
    • рак — с 15 октября по 30 июня.

    Отдельные запреты касаются Верхне-Тобольского и Каратомарского водохранилищ, где с 15 апреля по 1 июля ограничено любительское рыболовство на определенных участках. Кроме того, в этих зонах действует круглогодичный запрет на промысловый лов.

    Также запрещено использование колющих орудий, взрывчатых и отравляющих веществ, огнестрельного оружия, а также других способов ловли, не предусмотренных правилами. Нельзя изымать рыбу ниже установленного промыслового размера.

    За незаконный вылов предусмотрена административная и уголовная ответственность. Штрафы для физических лиц составляют от 10 до 40 МРП. В случае уголовного правонарушения наказание может включать штраф до 3 тысяч МРП, общественные работы, ограничение или лишение свободы сроком до трех лет с конфискацией имущества.

    Где временно запрещено ловить рыбу в Павлодарской области, можно прочитать здесь.

    Дарья Аверченко
