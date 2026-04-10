Временный запрет на рыбную ловлю: что изменится в этом году

О принимаемых природоохранных мерах и изменениях, которые вступили в силу с этого года, рассказала руководитель отдела рыбной инспекции РГУ «Зайсан-Ертисская межобластная бассейновая рыбохозяйственная инспекция» Самал Темирболатова.

— С какого времени вводится временный запрет на лов рыбы в связи с сезоном икрометания?

— В соответствии со специальным приказом председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства, предусмотрены ограничения и запреты с целью сохранения и приумножения рыбных ресурсов и других водных животных. В рамках этих мер, наложен временный запрет на лов рыбы всех видов в период с 15 апреля по 30 мая в пресных водоемах степных районов Павлодарской области, в реке Иртыш и его пойменных водоемах. Запрет касается также и канала имени Каныша Сатпаева. Можно ловить на удочку воблу, карася, леща, окуня, щуку только на утвержденных рыбохозяйственных участках. Например, гидроузлы канала с № 1 по № 8 закреплены за хозяйствами. Поэтому разрешается любительская (спортивная) рыбная ловля. Но, в соответствии с приказом министра сельского хозяйства от 3 марта 2026 года № 78, приказ председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира от 24 июля 2015 года № 190 утратит силу с 13 мая. Этот приказ давал разрешение ловить рыбу на указанных гидроузлах. С 13 мая на вышеказанных гидроузлах также будет введен запрет. То есть, по всему протяжению канала с 13 мая по 30 мая будет введен полный запрет на лов рыбы.

— Сколько всего в Павлодарской области водоемов, где официально разрешен лов рыбы?

— Самый большой и имеющий международное значение водоем — река Иртыш, его площадь превышает 72 тысячи гектаров. После него идет канал имени К. Сатпаева, площадь которого превышает 14,5 тысячи гектаров. Кроме них, на территории региона расположено еще 120 водоемов. На всех в соответствующие периоды можно ловить рыбу. В настоящее время 58 водоемов, имеющих местное значение, запреплены за 32 пользователями. Большая часть водоемов в Аксуском, Актогайском, Ертысском, Железинском, Теренкольском, Павлодарском, Аккулинском, Майском районах.

Фото: отдел рыбной инспекции

— Как проходит период нереста у рыб?

— Нерест — особый период в жизни рыб. Одно из важных условий — температура воды и отсутствие беспокоящих факторов. Большая часть рыб нерестится с весны до начала лета. Самыми первыми мечут икру щука, окунь, затем карась, судак, в конце весны — карп, линь и другая рыба. Рыба каждого вида собирается в специальных местах для икрометания. На этот процесс могут оказывать отрицательное влияние различные факторы, связанные с природно-климатическими условия.

Например, если температура воды повысится раньше срока, если резко похолодает или будет недостаточно весенней паводковой воды, нарушается биологический ритм, цикл размножения замедляется. Иногда бывает массовая гибель мальков. Поэтому ежегодный природный разлив реки Иртыш тоже играет большую роль. Особенно щука, карась, карп, судак, в основном, нерестятся в поймах рек. В местных водоемах обитают судак, сазан (карп), щука, налим, рипус, окунь, плотва, карась, язь, лещ, линь, а также нельма, сибирский осетр, стерлядь, лов которых полностью запрещен.

— В последние годы жители области часто говорят о том, что в Иртыше и его притоках становится меньше рыбы. Не является ли это следствием применения препаратов против гнуса?

— Ежегодно в резервных рыбохозяйственных водоемах региона проводятся научно-исследовательские работы. По их результатам выделяется лимит на вылов рыбных ресурсов. Как говорят специалисты областного управления недропользования, окружающей среды и водных ресурсов, биологический препарат, применяемый при обработке рек и других водоемов, не влият на количество рыбы и их кормовую базу. Химический препарат, по предложению научной группы, используется только на небольших, временно закрытых водоемах.

Фото: отдел рыбной инспекции

— Часто ли регистрируются факты нарушения правил рыбной ловли?

— В первом квартале этого года было выявлено 69 фактов нарушения правил рыбной ловли, составлены административные протоколы. Взыскано около 1,4 миллиона тенге штрафов. В прошлом году было выявлено 277 нарушений закона, в том числе 34 грубых нарушения. В результате были конфискованы 56 сетей, девять лодок, четыре мотора и 278 килограммов рыбы. Также по незаконной добыче яиц артемии было возбуждено одно уголовное дело. В настоящее время ведется досудебное расследование.

— Что Вы можете сказать по поводу зарыбления водоемов?

— В 2025 году, в рамках выполнения плана развития рыбохозяйственных субъектов, 11 пользователей выпустили в закрепленные водоемы 1 386 311 штук молоди. В том числе 110 000 молоди толстолобиков и 1 276 311 карпов. Кроме того, с целью компенсации нанесенного рыбным ресурсам ущерба, были выпущены 24 605 молоди карпов и сибирских осетров. Региональное управление недропользования, окружающей среды и водных ресурсов выпустило в Иртыш 88 839 штук молоди сибирского осетра. Сибирский осетр — это вид рыбы, количество которой в реке уменьшилось. Сегодня очень важно увеличить его популяцию.

Фото: отдел рыбной инспекции

