Где в Таразе ловит 5G

Пока часть сельских населенных пунктов Жамбылской области все еще остается на уровне 2G и 3G, областной центр постепенно переходит на более современный стандарт мобильной связи.

По данным управления цифровизации и архивов акимата Жамбылской области этой работой в городе занимается ТОО «Мобайл Телеком-Сервис», которое на сегодняшний день ввело в эксплуатацию 61 базовую станцию 5G на территории Тараза.

Новые точки появились в разных частях областного центра. В списке оператора указаны микрорайоны Карасу (5), Мынбулак (9), Салтанат (4), Байтерек (13), Аса (10), Самал (7), Астана (12), Алатау (8), Жансая (11) массив Арай, район Телецентра, а также участок в направлении села Айша-биби.

Кроме того, базовые станции размещены на крупных городских улицах и проспектах. Среди них Абая, Жамбыла, Толе би, Желтоксан, Аскарова, Аккозиева, Ниеткалиева, Озтюрка, Автомобильная, Ташкентская и другие локации. В перечне также есть рынок «Атакент», улица Капал, Локомотивная, Олега Кошевого, Мангилик Ел, Аль-Фараби, Тауке хана, Байкоразова, Пирманова, Жургенова.

Фото: nperf.com

В списке неохваченных зон числятся старые микрорайоны Акбулак (1), Каратау (2), Жайлау (3) и Талас (6), а также новые районы застройки, такие как Балауса (14), Улы Дала (15) и Шапағат (16). Сеть пятого поколения также не дошла до крупных восточных и северных окраин, включая Химпоселок, Сахзавод, Казпоселок и район ГРЭС.

При этом стоит учитывать важный нюанс, что отсутствие базовых станций непосредственно на территории района не всегда означает полное отсутствие сети 5G. Поскольку жилые массивы в Таразе расположены достаточно компактно, сигнал может частично перекрываться за счет мощностей из соседних районов. Например, жители микрорайонов Акбулак, Каратау или Жайлау на улице вполне могут ловить сигнал от вышек в смежных микрорайонах Салтанат или Карасу, а до Сахзавода может добивать связь с вышки на улице Байкоразова. Тем не менее, такое соседское покрытие зачастую бывает нестабильным и, как правило, значительно слабеет или полностью пропадает внутри зданий.

Ранее сообщалось, что 5G охватит крупнейшие города Казахстана на 75% к 2027 году.