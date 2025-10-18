Где в Казахстане можно купить верхнюю одежду по низким ценам

С приходом осени и еще до наступления холодов многие торговые точки Казахстана начали завозить осенне-зимнюю коллекцию верхней одежды. А как только столбик термометра опустился ниже нуля, в этих магазинах появились очереди.

Сегодня в бутиках можно найти верхнюю одежду на любой стиль и вкус — от легких пуховиков до дорогих шуб и дубленок. При этом покупатели все чаще замечают: стоимость зимних вещей к началу сезона постепенно растет.

По словам самих продавцов, пик продаж зимней одежды традиционно приходится на октябрь–декабрь. Именно в этот период поставщики поднимают цены, объясняя это сезонным спросом.

Самое главное различие в цене определяется все же тем, из чего сделана шуба или пуховик — используется при пошиве натуральный мех или искусственный, наполняется пухом или синтепоном.

Кроме того, на стоимость изделия влияет и валютный курс: большая часть меха, кожи и утеплителей закупается за рубежом. Логистика также вносит свои коррективы: транспортные расходы в Казахстан выросли на 10–15% по сравнению с прошлым годом.

Конечно, не последнюю роль в ценообразовании играет и имя на бирке. Брендовые шубы и пуховики могут стоить в разы дороже аналогичных моделей местного производства, хотя по качеству они порой особо не отличаются.

Иными словами, покупатель платит не только за материал, из которого изготовлена понравившаяся ему шубка, но и за маркетинг, дизайн и имидж бренда. Как правило, местные фабрики предлагают дубленки и пуховики из отечественных материалов, а их стоимость в среднем на 20 — 30% ниже импортных.

К концу декабря, когда спрос снижается, начинаются массовые распродажи. Тогда покупатель может сэкономить до 40% от первоначальной стоимости куртки или дубленки. Впрочем, в межсезонье цены на зимние вещи тоже гораздо ниже, чем при наступлении холодов, когда начинается ажиотаж.

Самые дешевые пуховики в Казахстане можно приобрести в Уральске — всего от 15 тысяч тенге. Не очень дорогие модели можно встретить также в Шымкенте (от 20 тысяч тенге), Костанае (от 25 тысяч тенге), Кокшетау, Алматы и Астане (от 30 тысяч тенге). В Таразе, Павлодаре и Актобе цены на пуховики средние — от 35 тысяч тенге.

Чуть дороже обойдется покупка жителям Караганды (от 40 тысяч тенге), Семея (от 47 тысяч тенге) и Усть-Каменогорска (от 48 тысяч тенге). Самые дорогие пуховики продают в Петропавловске, Жезказгане, Талдыкоргане и Кызылорде. Здесь минимальная стоимость их составляет от 50-60 тысяч тенге.

Если сравнивать цены на дубленки, то здесь в лидерах Костанай, где небольшую дубленку «авиатор» на искусственном мехе можно приобрести всего от 9 тысяч тенге. Антилидером по ценам на дубленки можно назвать Петропавловск — здесь они стоят около 300-400 тысяч тенге. В среднем за стоимость от 25 до 30 тысяч дубленку можно приобрести в Кызылорде, Актобе, Шымкенте, Павлодаре, Кокшетау и Астане.

Чуть дороже она в Таразе, Уральске, Семее и Караганде — от 40 тысяч тенге. Достаточно дорогие дубленки продают в Жезказгане (от 50 тысяч), Усть-Каменогорске (от 56 тысяч), Алматы (от 65 тысяч) и Талдыкоргане (от 70 тысяч). Ну, а верхний предел цен на дубленки колеблется в районе 500 тысяч.

Инфографика: Kazinform

Самое дорогое удовольствие — шубы, если они из натурального меха. Однако практика показывает, что наши граждане все чаще стараются покупать шубки из искусственного эко-меха. А такие модели можно найти за вполне разумную цену. Влияет на стоимость и длина шубы.

Самые дешевые шубки продаются в Костанае — от 15 тысяч тенге (шубки «тедди»). От 20-25 тысяч вы заплатите за них в Уральске, Талдыкоргане и Шымкенте. Средние расценки на шубки демонстрируют города Тараз, Кызылорда и Актобе (от 30-35 тысяч тенге). В северной и южной столицах стоимость шуб начинается от 45-49 тысяч тенге.

Более полусотни тысяч тенге вы заплатите минимально за шубу в Караганде, Жезказгане, Кокшетау и Павлодаре. Ну, а самые дорогие шубки продаются в Семее (от 60 тысяч тенге), Усть-Каменогорске (от 65 тысяч тенге) и Петропавловске (от 80 тысяч тенге). Кстати, верхнюю границу цен тут назвать сложно. Стоимость натуральных шуб порой доходит до миллиона тенге.

Напомним, ранее мы писали о том, сколько стоит подготовка к экзамену ЕНТ в разных регионах страны.