Где в Костанайской области самые изношенные тепловые сети

Более 130 порывов за отопительный сезон, локальные участки сетей с износом до 92% и свыше 10 млрд тенге на ремонт. В каком состоянии коммунальная инфраструктура Костанайской области подходит к новой зиме и помогут ли вложения снизить риск аварий, выяснял корреспондент агентства Kazinform.

Где ситуация самая сложная

По данным управления энергетики и ЖКХ Костанайской области, средний уровень износа тепловых сетей в регионе составляет 43%. За прошедший отопительный сезон произошло 134 порыва тепловых сетей. Несмотря на то, что аварийность снизилась почти вдвое по сравнению с предыдущим сезоном, отдельные участки коммунальной инфраструктуры остаются изношенными на 90% и более.

Самая уязвимая ситуация складывается в Аркалыке. Здесь магистральные тепловые сети протяженностью почти восемь километров изношены на 92%, и именно этот участок называют наиболее критическим в области.

— Проблемными участками тепловых сетей являются магистрали Аркалыка протяженностью 7,958 км с уровнем износа 92%. Работы по реконструкции начаты в текущем году, — пояснили в ответе на запрос.

Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

Также высокий износ зафиксирован в Житикаре — 66,3%, Костанае — 59,9%, Рудном — 54,8%. Среди районов антирекорд принадлежит району Беимбета Майлина, где показатель достигает 92%, в Федоровском районе — 75%, Костанайском районе — 51,4%, Амангельдинском районе — 50%.

Какие работы проведут летом

Подготовка к отопительному сезону уже началась. В области запланирован текущий и капитальный ремонт 134 котлов и четырех турбин. Также предусмотрена реконструкция четырех километров и ремонт более 19 километров тепловых сетей.

Наибольшие объемы работ ожидаются в областном центре, где отремонтируют 7,35 километра сетей, и в Рудном — 5,53 километра.

Ремонты пройдут в Денисовском, Мендыкаринском, Аулиекольском районах, районе Беимбета Майлина и Лисаковске. Основной этап ремонтной кампании продлится до августа. По словам специалистов, сроки завершения работ специально сдвинули на месяц раньше, чтобы успеть подготовиться к возможному раннему началу отопительного сезона.

Почему летом отключают горячую воду

Для многих жителей летние ремонты традиционно связаны с отключениями горячей воды. Именно поэтому в социальных сетях часто можно встретить комментарии по этому поводу, но в управлении ЖКХ подчеркивают, что такие ограничения являются технологически необходимыми.

— Отключения горячего водоснабжения в период проведения ремонтных работ являются технологически неизбежными. Продолжительность отключений зависит от характера и объема выполняемых работ, — подчеркнули там.

Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

Весенние гидравлические испытания уже прошли в большинстве городов и районов области. Осенние проверки запланированы на август–сентябрь.

Что касается аварий, то их стало вдвое меньше. За зиму 2025–2026 годов зарегистрировали 134 порыва тепловых сетей. Для сравнения, годом ранее таких случаев было 254.

Ну, а причина по-прежнему одна — это высокий уровень износа сетей и оборудования.

Миллиарды на модернизацию

В рамках подготовки к отопительному сезону на реализацию семи крупных проектов предусмотрено 7,8 млрд тенге.

Из них:

2,8 млрд тенге выделены из резерва Правительства;

2,3 млрд тенге — из республиканского бюджета;

2,7 млрд тенге — из областного бюджета.

Средства направят на реконструкцию 9,4 километра тепловых сетей и модернизацию теплоисточников в Костанае, Лисаковске и Аркалыке.

Помимо бюджетного финансирования, модернизация инфраструктуры будет продолжена за счет инвестиционных программ теплоснабжающих предприятий. В рамках этих программ планируется отремонтировать еще 12,07 километра тепловых сетей на сумму 1,07 млрд тенге. Еще 2,4 млрд тенге направят на ремонт теплоисточников, включая ТЭЦ и котельные.

Дополнительное финансирование предусмотрено и в рамках Национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов». В регионе планируется реализовать четыре проекта по реконструкции тепловых сетей общей протяженностью 1,5 километра на сумму 1,7 млрд тенге. Работы затронут Рудный, Лисаковск и Житикару.

Станет ли тепло дороже

Костанайская область остается одним из крупнейших регионов страны по количеству регулируемых коммунальных услуг.

Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

По данным департамента Комитета по регулированию естественных монополий, в регионе работают 95 субъектов естественных монополий, оказывающих 233 регулируемые услуги. Это около 12% от общего объема таких услуг в Казахстане.

В сфере теплоснабжения услуги оказывают 30 субъектов естественных монополий по 39 направлениям. Крупнейшим поставщиком тепла остается Костанайская теплоэнергетическая компания. По долгосрочным тарифам работают Лисаковскгоркоммунэнерго, Затобольская теплоэнергетическая компания, Житикаракоммунэнерго, Аркалыкская теплоэнергетическая компания, Рудненские тепловые сети и ССГПО.

Вопрос, который волнует жителей, — будет ли изменение цен тарифов на тепло.

Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

По данным департамента Комитета по регулированию естественных монополий по Костанайской области, после завершения тарифного моратория для основной группы потребителей повышения не произошло.

Тариф на теплоснабжение для городского населения, обслуживаемого теплоэнергетической компанией, с октября 2025 года был снижен на 15% — с 5516,09 до 4688,68 тенге за гигакалорию. В 2026 году он сохранился на этом уровне.

Для прочих потребителей тариф остался без изменений и составляет 18 688,33 тенге за гигакалорию. В то же время для бюджетных организаций стоимость тепловой энергии выросла до 50 064,88 тенге за гигакалорию.

Деньги из тарифа — на ремонт

По данным ДКРЕМ, около 20% расходов в структуре тарифа КТЭК приходится на ремонтные работы и инвестиционные программы. Только на ремонтно-восстановительные работы в 2026 году предусмотрено более 1,5 млрд тенге.

При этом регулятор продолжает выявлять нарушения при исполнении инвестиционных программ.

По итогам анализа за 2024 год установлено неисполнение отдельных мероприятий и необоснованно полученный доход теплоснабжающими организациями на сумму свыше 617 млн тенге. Наибольшие суммы выявлены в теплокомпаниях Костаная (350 млн тенге), Рудного (более 152 млн тенге), Аркалыка и Карабалыка.

Для части предприятий были введены временные компенсирующие тарифы, а также назначены административные штрафы.

— В случае выявления фактов неисполнения инвестиционной программы либо получения необоснованного дохода применяются меры реагирования, включая введение временного компенсирующего тарифа, направленного на возврат средств потребителям, — сообщается в ответе.

В ведомстве напомнили, что все теплоснабжающие предприятия, работающие по долгосрочным тарифам, обязаны ежегодно представлять отчеты об исполнении инвестиционных программ как в уполномоченный орган, так и в местные исполнительные органы.

Также они обязаны проводить публичные слушания перед потребителями и заинтересованными лицами. К отчетам прикладывается заключение независимой экспертизы, подтверждающее целевое использование средств. Эти данные учитываются при рассмотрении будущих тарифных заявок.

Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

Как пережить следующую зиму

Пока областные власти уверяют, что оснований для срыва подготовки к отопительному сезону нет.

Однако перед регионом по-прежнему стоит серьезный вызов: несмотря на снижение аварийности и многомиллиардные вложения, в ряде городов и районов износ тепловых сетей превышает 50%, а на отдельных участках достигает 92%. Насколько эффективными окажутся нынешние ремонты и инвестиции, покажет уже предстоящая зима.

Ранее сообщалось, что новая ТЭЦ в Усть-Каменогорске позволит покрыть дефицит тепловой энергии города.