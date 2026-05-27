Аркалык получит 5,8 млрд тенге из резерва Правительства на модернизацию сетей
На модернизацию тепло- и электросетей города Аркалык из резерва Правительства выделены 5,8 млрд тенге, передает агенство Каzinform.
Соответствующее постановление подписал Премьер-министр Олжас Бектенов.
Выделенные средства распределены по двум направлениям:
- 3 млрд тенге — на реконструкцию электрических сетей города;
- 2,8 млрд тенге — на завершение модернизации тепломагистрали протяженностью 8,3 км.
Необходимость данных работ обусловлена высоким уровнем износа систем тепло- и электроснабжения города Аркалык. Значительная часть объектов энергетической инфраструктуры эксплуатируется с 1970-х годов и требует комплексного обновления.
В сфере теплоснабжения в 2025 году на ремонт тепловых сетей Аркалыка уже было направлено 914 млн тенге, из которых 645,5 млн тенге выделены из резерва Правительства, остальные — из областного бюджета. За счет выделенных средств было обновлено 1,6 км сетей.
— Завершение реконструкции оставшейся части тепломагистрали позволит снизить уровень износа тепловых сетей на 25% и в целом повысить надежность функционирования системы теплоснабжения города, — сказано в сообщении Правительства РК.
В рамках обновления электросетей проект предусматривает реконструкцию трех подстанций, строительство и реконструкцию линий электропередачи напряжением 110, 35 и 10 кВ, замену деревянных опор на железобетонные на линии протяженностью 37,8 км. Все это обеспечит бесперебойное электроснабжение для 58 тыс. жителей Аркалыка, Джангельдинского и Амангельдинского районов Костанайской области.
