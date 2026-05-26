    Где в Казахстане откроют спортивные лагеря для детей этим летом

    Летом в Казахстане организуют ряд оздоровительно-спортивных лагерей на базе зон отдыха в разных регионах страны. Об этом сообщил министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Александр Павский / Kazinform

    По словам министра, в рамках поручения Главы государства продолжается системная работа по расширению охвата детей и подростков занятиями физической культурой и спортом.

    В настоящее время в Казахстане на постоянной основе занимаются спортом 1,8 млн детей и подростков. Это составляет 34,6% от их общего числа. Согласно Концепции развития физической культуры и спорта поставлена задача довести данный показатель до 45% к 2029 году.

    В стране функционируют 922 клуба физической подготовки, охватывающие более 305 тысяч детей и подростков. В 526 детско-юношеских спортивных школах занимаются спортом порядка 400 тысяч детей. В 16 областных школах-интернатах обучаются 6 441 воспитанник.

    Кроме того, на республиканском уровне функционируют 3 специализированные школы-интернат-колледжа олимпийского резерва и Республиканский колледж спорта. Учебно-тренировочные занятия в спортивных школах продолжаются и в летний период.

    В период каникул будут организованы оздоровительно-спортивные лагеря на базе зон отдыха: 
    — «Парус» в Акмолинской области;
    — «Сарыбель» в Восточно-Казахстанской области;
    — «Алаколь» в области Абай.

    Также в рамках государственного спортивного заказа функционируют более 7 тыс. спортивных секций, которые бесплатно посещают свыше 220 тыс. детей. Программа продолжит работу и в период летних каникул.

    Ранее он рассказал, какие крупные события пройдут летом для детей и молодежи в Казахстане.

    Данира Искакова
