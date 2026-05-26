Где в Казахстане откроют спортивные лагеря для детей этим летом

Летом в Казахстане организуют ряд оздоровительно-спортивных лагерей на базе зон отдыха в разных регионах страны. Об этом сообщил министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам министра, в рамках поручения Главы государства продолжается системная работа по расширению охвата детей и подростков занятиями физической культурой и спортом.

В настоящее время в Казахстане на постоянной основе занимаются спортом 1,8 млн детей и подростков. Это составляет 34,6% от их общего числа. Согласно Концепции развития физической культуры и спорта поставлена задача довести данный показатель до 45% к 2029 году.

В стране функционируют 922 клуба физической подготовки, охватывающие более 305 тысяч детей и подростков. В 526 детско-юношеских спортивных школах занимаются спортом порядка 400 тысяч детей. В 16 областных школах-интернатах обучаются 6 441 воспитанник.

Кроме того, на республиканском уровне функционируют 3 специализированные школы-интернат-колледжа олимпийского резерва и Республиканский колледж спорта. Учебно-тренировочные занятия в спортивных школах продолжаются и в летний период.

В период каникул будут организованы оздоровительно-спортивные лагеря на базе зон отдыха:

— «Парус» в Акмолинской области;

— «Сарыбель» в Восточно-Казахстанской области;

— «Алаколь» в области Абай.

Также в рамках государственного спортивного заказа функционируют более 7 тыс. спортивных секций, которые бесплатно посещают свыше 220 тыс. детей. Программа продолжит работу и в период летних каникул.

