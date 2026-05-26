Какие крупные события пройдут летом для детей и молодежи в Казахстане

Летом 2026 года в Казахстане запланирована масштабная программа спортивных и культурных мероприятий для детей и подростков. Об этом сообщил министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов на заседании Правительства, передает корреспондент агентства Kazinform.

По его словам, в рамках поручений Главы государства особое внимание уделяется развитию семейных спортивных традиций и вовлечению детей в активный отдых.

Одним из ключевых событий станет летний республиканский фестиваль по скалолазанию «Бурабай-2026», который объединит семьи и участников со всех регионов страны.

В летний сезон планируется проведение не менее 10 республиканских чемпионатов и турниров по 6 видам спорта среди участников в возрасте от 9 до 15 лет.

В период каникул по национальным видам спорта пройдут международный турнир по тоғызқұмалақ «Жас Үміт», чемпионаты Казахстана по жамбы ату, аударыспақ, асық ату, қазақ күресі и традиционной стрельбе из лука.

Во всех регионах страны будут организованы спортивно-массовые мероприятия, приуроченные ко Дню защиты детей и Дню спорта. В частности, пройдут турниры, чемпионаты, легкоатлетические забеги, спартакиады, марафоны и другие активности.

Одним из значимых международных проектов станут «Игры будущего», которые пройдут в городе Астане с 29 июля по 9 августа 2026 года. В мероприятии примут участие порядка тысячи студентов-волонтеров. Основной аудиторией станут дети и подростки.

В июне состоятся фестивали «NomadFest» в Алматинской области, «Balkhash Tour Fest» Карагандинской области и «Көкмайса» в области Улытау.

В июле пройдут культурно-семейное мероприятие «Асыл Мұра» в Астане, молодежно-развлекательный проект «Алакөл толқыны» в области Жетысу, а также экологический фестиваль «Лотоса» в Атырауской области.

В августе будут организованы международный фестиваль популярной культуры «Comic Con Astana» и семейный авиационный фестиваль «Небо Байсерке» в Алматинской области, а также другие культурные и спортивные события.

