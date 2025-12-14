Где в Казахстане можно снимать на видео, а где нет: что говорит закон

Снимать можно почти везде, публиковать — не всегда

Начать стоит с того, что базовое правило у нас в стране простое — снимать почти везде можно, а вот публиковать — нет. Статья 20 Конституции РК гарантирует свободу слова и творчества. Этот пункт фактически можно трактовать как право человека создавать фото и видео для личных целей. Поэтому делать снимки на улице, в торговом центре, кафе или любом другом общественном месте вам никто запретить не может.

Исключение одно — частная территория. Если вы пришли в чей-то дом, на участок или в закрытое пространство, хозяин имеет право сказать, что съемка запрещена, но должен предупредить об этом заранее. Если предупреждения не было, а охранник или владелец пытается забрать камеру, стереть снимки или вырвать флешку, это уже незаконное посягательство на имущество.

При этом важно помнить, что съемка и публикация — разные вещи. Статья 145 Гражданского кодекса запрещает выкладывать изображение человека без его согласия. Исключения есть, но их мало. Это кадры с массовых мероприятий, должностных лиц при исполнении, либо те случаи, когда человек уже сам разместил фото в интернете. В остальных ситуациях незаконная публикация может закончиться судом и компенсацией морального вреда.

Также напомним, что в Казахстане полностью запрещен контент, связанный с гостайной, спецоперациями, пропагандой экстремизма, наркотиков, насилия и порнографией.

Где можно снимать обычному человеку

На улице, в парках, дворах, транспорте и возле госучреждений камера разрешена. Нережимные здания и открытые пространства также не подпадают под запрет.

Отдельная норма действует для магазинов, кафе, банков и ТРЦ. По закону «О защите прав потребителей» продавцы не имеют права ограничивать фото- или видеосъемку. В этом случае таблички «Снимать запрещено» — формальность и юридической силы не имеют. Сотрудник может попросить не показывать его лицо, но запретить съемку товаров или самого помещения — нет.

Фото: Kazinform

Можно ли снимать полицейских

МВД не раз подтверждало, что фиксация действий полиции законна. Сотрудники и сами обязаны вести запись на нагрудные камеры, поэтому встречная съемка — обычная практика. Главное — не мешать работе, не закрывать обзор и не вмешиваться в служебные действия.

Ограничить съемку могут только при чрезвычайном положении или антитеррористической операции. В этих условиях требование выключить камеру будет законным, а отказ могут «отклонить силой».

Тут же стоит оговорить, что снимать на видео людей, которые совершают правонарушение, не только можно, но и в определенных ситуациях даже нужно. Закон не запрещает гражданам фиксировать на камеру противоправные действия, например, драку, кражу, попытку угона, нарушение ПДД, хамство должностных лиц, превышение полномочий или любое иное нарушение закона. Такая съемка является формой гражданской фиксации доказательств и часто помогает полиции и судам установить истину.

Важно, что здесь не требуется разрешения нарушителя на публикацию или передачу этих кадров органам, потому что человек, совершая правонарушение в публичном месте, не может рассчитывать на защиту частной жизни в момент незаконных действий. Более того, МВД неоднократно подчеркивало, что гражданская видеосъемка помогает выявлять неправомерные действия, в том числе среди сотрудников полиции.

Что снимать нельзя

В первую очередь — это режимные и стратегические объекты. Список классический — любое учреждение, которое может содержать государственные секреты. Воинские части, здания МВД, КНБ. Стратегическими могут быть и отдельные инфраструктурные объекты, например, обеспечивающие связь. Определить такое запретное место несложно — практически гарантированно на въезде будет шлагбаум, пропускной режим и таблички о запрете съемки.

Можно ли снимать в здании акимата — вопрос глубже. У каждого госорагана существует свой внутренний регламент, который может ввести некоторые ограничения. Это не режимный объект, но наличие служебной документации или возможность записать конфиденциальный разговор на эту тему, чаще всего становятся причиной такого запрета.

В суде и медучреждениях

В суде ситуация несколько сложнее, и требует отдельного пояснения. Например, если вы присутствуете на открытом судебном заседании, то имеете полное право вести аудиозапись с места для личного пользования даже без разрешения суда.

А вот видеосъемка и проведение прямой трансляции уже допускается только с разрешения судьи, которая обязательно учтет мнения участников процесса. За нарушение порядка возможны меры вплоть до ответственности за неуважение к суду и запрет использовать такую запись как доказательство.

Сегодня аудио-, фото- и видеосъемка в больницах или машинах скорой помощи разрешена, но помимо запрета на публикацию без разрешения человека на видео, здесь имеется еще ряд нюансов. Так, необходимо еще помнить про врачебную тайну, согласно которой сведения о факте обращения, диагнозе и состоянии здоровья составляют тайну, их разглашение запрещено.

Поэтому если помимо лица (что запрещено по умолчанию) на видео попадает диагноз или подробности лечения, такой материал публиковать запрещено. Например, снять скандал в приемном покое на видео вы, скорее всего, вправе. Но публиковать крупный план пациента на каталке, где рядом медики обсуждают его болезнь — уже почти точно нарушение врачебной тайны и закона о персональных данных.

Также вы вправе записывать свой прием, но, опять же, с оговоркой, что врач может попросить вас не снимать его лично. А вот, например, аудиозапись рекомендаций можно вести даже без согласия второй стороны, так как вы вправе записывать разговор, участником которого являетесь.

Коллаж: Kazinform

Частное пространство

В обычной ситуации никто не бросается на камеру, только завидев объектив. Вас наверняка сначала мирно попросят прекратить съемку. В такой ситуации просто спрашивайте: «На основании какой статьи вы запрещаете съемку?».

Если вам просто говорят «здесь нельзя» — просите назвать конкретный закон и норму. Помните, что снимать можно практически всегда и везде для обеспечения собственной безопасности. Но вот уже выкладывая видео, всегда помните о действующих в Казахстане запретах.

Не забывайте, что противоправная публикация — это не просто повод для скандала, а правонарушение. Например, за выложенное фото или видео без согласия человека, могут потребовать компенсацию морального вреда.

Также почти гарантированно суд заставить вас удалить публикацию, а в отдельных случаях выпустить опровержение, если контент использовался в унижающем контексте. За нарушение статьи 147 УК РК за неприкосновенность частной жизни можно также получить штраф до 3000 МРП (11 796 000 тенге в 2025 году) или ограничение свободы сроком до двух лет.

