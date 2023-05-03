Где в Казахстане можно купить дешевые продукты

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Первый вице-министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев предложил казахстанцам возможность покупать продукты по низкой цене, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Что касается покупки продуктов по низкой цене, то это в первую очередь - это в крупных торговых сетях, оснащенных кассовыми аппаратами. Потому что, в случае сомнения по цене, обращаться в уполномоченные органы и отдел торговли можно только по чеку. Таким образом можно подтвердить или опровергнуть факт повышения цены. Места приобретения товаров очень важны в формате цивилизованной торговли. Это относится и к товарам социальной значимости», – сказал Арман Шаккалиев.

Кроме того, он сообщил, что цены на некоторые продукты питания в стране снизились.

«Результат анализа данных за последнюю неделю показывает, что цены на некоторые продукты питания снизились. Цены на гречку, сахар, картофель и подсолнечное масло снижаются. В целом, по стране наблюдается снижение цен от 0,7 до 2,2%. Если говорить о товарах из других групп в товарной номенклатуре, то, конечно, снижение цен происходит не везде, есть рост», – добавил вице-министр.

Отметим, ранее сообщалось, что Минторговли прогнозирует снижение цен на капусту.