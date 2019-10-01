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Где в Алматы появятся новые платные парковки

1 Октября 2019 01:00
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Где в Алматы появятся новые платные парковки

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – С 1 октября в Алматы появятся новые участки с платной парковкой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Первый участок находится по улице Курмангазы между проспектами Сейфуллина и Достык. Номер зоны: 1004 и 1005. Количество новых парковочных мест - 142, включая 13 для инвалидов. Второй участок находится по улице Шевченко между проспектом Сейфуллина и улицей Зенкова. Номер зоны: 1004 и 1005. Количество новых парковочных мест - 205, включая 8 для инвалидов», - говорится в сообщении компании «Парковки Алматы» .

Как отметили в компании, улицы Курмангазы и Шевченко находится в самом центре Алматы в экономически активной зоне. Здесь располагаются офисы, рестораны и различные учреждения, которые стимулируют трафик в рабочие часы. В этом году загруженность бесплатных парковок достигла критического значения, и после обсуждений с властями города было принято решение сделать эти участки платными. ⠀

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Ключевые слова: Алматы, Транспорт,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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