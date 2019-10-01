Где в Алматы появятся новые платные парковки

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – С 1 октября в Алматы появятся новые участки с платной парковкой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Первый участок находится по улице Курмангазы между проспектами Сейфуллина и Достык. Номер зоны: 1004 и 1005. Количество новых парковочных мест - 142, включая 13 для инвалидов. Второй участок находится по улице Шевченко между проспектом Сейфуллина и улицей Зенкова. Номер зоны: 1004 и 1005. Количество новых парковочных мест - 205, включая 8 для инвалидов», - говорится в сообщении компании «Парковки Алматы» .

Как отметили в компании, улицы Курмангазы и Шевченко находится в самом центре Алматы в экономически активной зоне. Здесь располагаются офисы, рестораны и различные учреждения, которые стимулируют трафик в рабочие часы. В этом году загруженность бесплатных парковок достигла критического значения, и после обсуждений с властями города было принято решение сделать эти участки платными. ⠀