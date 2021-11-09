Где в Алматы начали тестировать 5G

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Руководитель управления цифровизации Алматы Баян Конирбаев рассказал о внедрении 5G в городе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спикер в ходе брифинга РСК заявил, что 5G - это отрасль, которая идет от уровня зрелости потребителя.

«Если потребителю есть необходимость дальше увеличить свой объем трафика, он начинает создавать дополнительные потребности для операторов связи. И здесь мы пока закрыли точку на Smart Point, Медеу, Шымбулак, Кок-Тобе, БЦ «Каусар» и еще две точки с большим скоплением людей», - сказал он.

По его словам, 5G позволяет передавать большой объем трафика.





«Чтобы понимание было, 10 лет назад обычного базового трафика для кнопочного телефона было достаточно… Сейчас для нас жизнь без видеозвонков, постоянного доступа к хорошему трафику интернета, невозможна. С другой стороны мы видим серьезную потребность к увеличению этого трафика. Появляется потребность в виде хорошего видео в 4К, и скоро будут новые технологии, и все эти объемы будут востребованы на базе 5G. То же самое, когда мы прорабатываем ковровое покрытие видеокамер по городу, оно также будет требовать хорошего сигнала мобильной станции. Поэтому 5G у нас будет развиваться однозначно, я думаю в течение следующих пяти лет на уровне Алматы будет ковровое покрытие по 5G», - заявил он.

Баян Конирбаев добавил, что технологии меняются, и привычки пользователей изменились.

Он также обратился к тем зрителям, которые беспокоятся о радиофобии, о том, что 5G влияет сильно на здоровье организма.

«Хотелось бы подчеркнуть, что на самом деле все стандарты и логика, по которым мы внедряем новые технологии, обязательно все должно соответствовать требованиям санитарно-эпидемиологических норм», - добавил он.

Ранее министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин сообщил , что операторы связи начали тестирование 5G в определенных локациях Нур-Султана и Алматы.

Кроме того, сообщалось, что технология 5G будет доступна для широкого использования в Казахстане уже к 2023 году.