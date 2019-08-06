Где в Алматы можно совершить жертвоприношение в Курбан айт

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы определили места для забоя и реализации животных в Курбан айт, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на управление предпринимательства и инвестиций города.

Согласно исламскому календарю, в 2019 году Курбан айт празднуется с 11 по 13 августа. В период празднования религиозного праздника забой сельскохозяйственных животных будет производиться в Алматы по нижеперечисленным адресам.

Алатауский район

Места забоя:

Мечеть «Бекет ата» (мкр. Шанырак-1, ул. Утемисулы,109);

Мечеть «Әскер ата» (мкр. Айгерим-1, ул. В. Бенберина,18 А);

Мечеть «Мырзахмет» (мкр. Карасу, ул. Северное кольцо, 60);

Мечеть «Алгабас» (мкр. Алгабас, ул. Акбопе, 2);

Мечеть «Коккайнар» (мкр. Коккайнар, ул. Жангельдина 2 Б);

Мечеть «Д. Конаев» (мкр. Акбулак, ул. Каратоган, 10).

Место реализации и забоя: рынок «Ушконыр» (ул. Северное Кольцо).

Ауэзовский район

Места забоя:

Мечеть «Таугуль» (мкр. Таугуль-3, ул. Центральная, 9);

Благотворительное учреждение «Сауран-Исламский культурный центр» (2-ой мкр. 20 А);

Благотворительное учреждение «Таугуль» (мкр. Таугуль-3 ул. Центральная, 1 Б);

Благотворительное учреждение «Алматы Сайран» (ул. Отеген батыра, 78/80).

Бостандыкский район

Место забоя:

Мечеть «Бақыткелді» (мкр. Хан Тәңірі, ул. Дулати, 27);

Жетысуский район

Места забоя:

Мечеть «Аль-Мадина» (мкр. Рабочий поселок, ул. Федорова, 12);

Убойный пункт ТОО «Ic-commerse» (ул. Торетай, 93 А).

Медеуский район

Места забоя:

Центральная мечеть г. Алматы (ул. Пушкина, 16);

Мечеть «Райымбек батыр» (мкр. Думан, ул. Хан тәңірі, 1);

Мечеть «Умар ибн аль-Хаттаб» (мкр. Горный гигант, ул. Жукова, 36);

Мечеть «Фатима» (ул. Добролюбова, 138);

Мечеть «Аманқұл ата» (мкр. Кок-тобе, ул. Азербаева, 1);

Благотворительное учреждение «Медеу» (ул. Байтасова, 15).

Место реализации: напротив мечети «Райымбек батыр», вдоль Талгарской трассы (мкр. Думан, ул. Хан тәңірі, 1).

Наурызбайский район

Место забоя:

Мечеть «Калкаман» (мкр. Калкаман-2, ул. Аспендиярова, 84);

Рынок «Таусамалы» (мкр. Таусамалы, ул. Кунаева, 2);

Места реализации: площадка возле комплекса «Ди» (ул. Жандосова, 2);

Турксибский район

Место забоя:

Мечеть «Кайрат» (мкр. Кайрат, ул. Таттимбетова, 1/1).

Вместе с тем в целях обеспечения общественного порядка реализация и забой скота в неустановленных и несогласованных местах запрещаются.

В соответствии со статьей 204 КоАП РК, за торговлю вне мест, установленных местным исполнительным органом, предусматривается предупреждение или штраф в размере 5 месячных расчетных показателей, при повторных нарушениях в течение года после наложения административного взыскания - в размере 10 МРП.