Где в Алматы отключат свет с 13 по 17 июля: график и адреса

С 13 по 17 июля в Алматы будут проводиться плановые ремонтные работы на линиях электропередачи, передает корреспондент агентства Kazinform.

В связи с этим в разных районах города ожидаются временные отключения электроэнергии. Об этом сообщили в «Алатау жарык компаниясы». Ограничения затронут потребителей, обслуживаемых районными электросетями РЭС-1 – РЭС-7.

В разные дни без света могут остаться жители микрорайонов Айгерим-1, Аксай, Акжар, Калкаман, Карасу, Каргалы, Карагайлы, Кайрат, Таусамалы, Тастыбулак, Таугуль, Таужолы, Горный Гигант, Шугыла, Шанырак-1,2, Кок-Тобе, Каменское плато, Маяк и Мирас.

Также временные отключения затронут отдельные улицы в районах, прилегающих к проспекту Райымбека, улицам Джандосова, Тургут Озала, Сатпаева, Тимирязева, Жарокова, Манаса, Богенбай батыра, Толе би, Абая, Кунаева, Валиханова, Карасай батыра, Желтоксан, Айманова и Наурызбай батыра.

Время отключений с 08:00–09:00 до 17:00. Ознакомиться с полным графиком отключений и перечнем адресов можно по ссылке.

Ранее сообщалось, что в Бостандыкском районе Алматы 15 июля временно приостановят подачу холодной воды.



