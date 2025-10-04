РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:04, 04 Октябрь 2025 | GMT +5

    Где смотреть трансляцию финального матча Кубка Казахстана-2025 по футболу

    Сегодня, 4 октября, в Кызылорде состоится финальный матч Кубка Казахстана-2025 между шымкентским «Ордабасы» и «Тоболом» из Костаная, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    Где смотреть трансляцию финального матча Кубка Казахстана-2025 по футболу
    Фото: КФФ

    Обладатель Кубка страны получит путевку во второй отборочный раунд Лиги Конференций следующего сезона.

    Начало матча в 19:00. Прямая трансляция будет проведена телеканалом «Qazsport».

    Встречу обслужит судейская бригада из Швейцарии во главе с главным арбитром Свеном Вольфенсбергером.

    Теги:
    Спорт Футбол Прямой эфир
    Махаббат Сыздыкова
    Махаббат Сыздыкова
    Автор
    Сейчас читают