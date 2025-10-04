11:04, 04 Октябрь 2025 | GMT +5
Где смотреть трансляцию финального матча Кубка Казахстана-2025 по футболу
Сегодня, 4 октября, в Кызылорде состоится финальный матч Кубка Казахстана-2025 между шымкентским «Ордабасы» и «Тоболом» из Костаная, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.
Обладатель Кубка страны получит путевку во второй отборочный раунд Лиги Конференций следующего сезона.
Начало матча в 19:00. Прямая трансляция будет проведена телеканалом «Qazsport».
Встречу обслужит судейская бригада из Швейцарии во главе с главным арбитром Свеном Вольфенсбергером.