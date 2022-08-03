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Где смотреть трансляцию третьего боя Головкин — «Канело»
3 Августа 2022 13:13

Где смотреть трансляцию третьего боя Головкин — «Канело»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стриминговая платформа DAZN опубликовала информацию о стоимости платной трансляции вечера бокса с третьим боем Геннадия Головкина и Сауля «Канело» Альвареса 17 сентября. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Главное событие шоу будет транслироваться по системе PPV, а не в рамках регулярной подписки DAZN. Так, в США стоимость трансляции составит 84,99 долларов для новых пользователей и 64,99 — для владельцев активной подписки. Британским зрителям для просмотра финала трилогии придется раскошелиться на сумму 17,98 фунтов стерлингов.

При этом андеркард будет доступен и регулярным подписчикам на других территориях, кроме Казахстана, Мексики и Латинской Америки.


Фото: sportingnews.com
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