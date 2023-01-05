Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Где смотреть трансляцию матча КХЛ «Амур» — «Барыс»

5 Января 2023, 08:11
Где смотреть трансляцию матча КХЛ «Амур» — «Барыс»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В четверг, 5 января, состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором хабаровский «Амур» примет астанинский «Барыс», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Прямая трансляция матча «Амур» — «Барыс» начнется в 13:00 по астанинскому времени и будет доступна для просмотра на телеканале «Qazsport».

После 46 сыгранных матчей у «Барыса» 45 очков; «Амур» после 45 игр имеет в активе 42 очка. В своем последнем матче «регулярки» «Барыс» дома победил магнитогорский «Металлург» (3:2), а «Амур» на своем льду потерпел поражение от минского «Динамо» (1:4). Добавим, что «Амур» проиграл четыре из пяти последних матчей в КХЛ.


Новости по теме
Норвегия отозвала заявку на проведение ЧМ-2027 по хоккею, претенденты - ФРГ и РК
Спасатели ВКО пришли на помощь в непогоду тренерам и детям
«Барыс» снова проиграл прямому конкуренту и осложнил ситуацию в борьбе за плей-офф КХЛ
Теги:
Читайте также
Норвегия отозвала заявку на проведение ЧМ-2027 по хоккею, претенденты - ФРГ и РК
Спасатели ВКО пришли на помощь в непогоду тренерам и детям
«Барыс» снова проиграл прямому конкуренту и осложнил ситуацию в борьбе за плей-офф КХЛ
Восемь спортсменов из СКО претендуют на участие в летних Олимпийских играх
Сколько призовых заработали лучшие шахматисты мира за 2022 год
Казахстанский боксер впервые вошел в рейтинг IBF
Назначен новый главный тренер мужской сборной Казахстана по боксу
Объявлен состав мужской сборной Казахстана на матч Кубка Дэвиса
Новости партнеров
Популярное
1 Касым-Жомарт Токаев поздравил православных граждан с Рождеством Христовым
2 23 участка автодорог закрыли для транспорта в пяти областях Казахстана
3 Какие новые объекты здравоохранения и образования появятся в Карагандинской области в 2023 году
4 Эмомали Рахмон поздравил Президента РК с 30-летием установления дипломатических отношений с Таджикистаном
5 Генпрокуратура Таджикистана отрицает причастность граждан республики к массовым беспорядкам в РК

Лента новостей