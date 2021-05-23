Где смотреть трансляцию матча «Астана» - «Кайрат»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в рамках XIII тура чемпионата по футболу OLIMPBET - Казахстан состоится матч между столичной «Астаной» и алматинским «Кайратом». Матч начнется в 21:00 на стадионе «Астана-Арена». В прямом эфире его покажет национальный телеканал «Qazaqstan», передает МИА «Казинформ».

Игру онлайн можно будет посмотреть и на официальном сайте телеканала.

По итогам 12 туров чемпионата страны столичная «Астана» лидирует с 32 очками, а алматинский «Кайрат» находится на 4-м месте с 20 очками.

Ранее сообщалось о том, решением санитарного врача города Нур-Султана было разрешено посещение матча чемпионата Казахстана при заполняемости до 20% от вместимости стадиона, при соблюдении всех условий медицинского регламента.