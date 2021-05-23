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    17:17, 23 Май 2021 | GMT +6

    Где смотреть трансляцию матча «Астана» - «Кайрат»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в рамках XIII тура чемпионата по футболу OLIMPBET - Казахстан состоится матч между столичной «Астаной» и алматинским «Кайратом». Матч начнется в 21:00 на стадионе «Астана-Арена». В прямом эфире его покажет национальный телеканал «Qazaqstan», передает МИА «Казинформ».

    Игру онлайн можно будет посмотреть и на официальном сайте телеканала.

    По итогам 12 туров чемпионата страны столичная «Астана» лидирует с 32 очками, а алматинский «Кайрат» находится на 4-м месте с 20 очками.

    Ранее сообщалось о том, решением санитарного врача города Нур-Султана было разрешено посещение матча чемпионата Казахстана при заполняемости до 20% от вместимости стадиона, при соблюдении всех условий медицинского регламента.


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