Где смотреть прямую трансляцию матчей казахстанской Премьер-лиги по футболу

В 18:00 стартуют противостояния «Тобол» — «Женис» и «Туран» — «Актобе», а в 20:00 на поле выйдут «Астана» — «Кызылжар», «Кайсар» — «Елимай» и «Ордабасы» — «Кайрат». Их можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканалах «Qazsport», SPORT+, youtube KFF League.

На данный момент в турнирной таблице с 33 очками лидирует «Астана», на три меньше у алматинского «Кайрата» и на шесть костанайского «Тобола». В зоне вылета находятся «Туран» и «Атырау».

Напомним, в Казахстане вступил в действие новый закон, направленный на реформирование спорта. Согласно новой норме отныне государство не будет платить ни 1 тиына иностранным спортсменам. Спортивные клубы на государственную казну больше рассчитывать не могут. О последствиях нововведения — корреспондент агентства Kazinform.