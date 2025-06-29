РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:30, 29 Июнь 2025 | GMT +5

    Где смотреть прямую трансляцию матчей казахстанской Премьер-лиги по футболу

    Сегодня состоятся пять матчей 14-го тура Казахстанской Премьер-Лиги по футболу, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    Где смотреть прямую трансляцию матчей «Тобола», «Актобе», «Астаны» и «Кайрата» в КПЛ
    Фото: Sports.kz

    В 18:00 стартуют противостояния «Тобол» — «Женис» и «Туран» — «Актобе», а в 20:00 на поле выйдут «Астана» — «Кызылжар», «Кайсар» — «Елимай» и «Ордабасы» — «Кайрат». Их можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканалах «Qazsport», SPORT+, youtube KFF League.

    На данный момент в турнирной таблице с 33 очками лидирует «Астана», на три меньше у алматинского «Кайрата» и на шесть костанайского «Тобола». В зоне вылета находятся «Туран» и «Атырау».

    Напомним, в Казахстане вступил в действие новый закон, направленный на реформирование спорта. Согласно новой норме отныне государство не будет платить ни 1 тиына иностранным спортсменам. Спортивные клубы на государственную казну больше рассчитывать не могут. О последствиях нововведения — корреспондент агентства Kazinform.

    Теги:
    Спорт Футбол
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
    Сейчас читают