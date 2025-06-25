Где смотреть полуфиналы Кубка Казахстана по футболу

В 18:00 в Петропавловске стартует противостояние «Кызылжара» и шымкентского «Ордабасы», а в 20:00 на поле выйдут костанайский «Тобол» и столичный «Женис». Оба матча в прямом эфире покажет телеканал «Qazsport».

Полуфиналы будут состоять из двух поединков, вторые запланированы на 30 августа, а дата проведения финала турнира на данный момент неизвестна.

Напомним, в июне футбольный клуб «Ордабасы» из Шымкента оказался в центре громкого коррупционного расследования. По данным прокуратуры, подозреваемым в злоупотреблении должностными полномочиями стал бывший президент клуба Бауыржан Абдубаитов.