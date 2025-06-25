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    10:07, 25 Июнь 2025 | GMT +5

    Где смотреть полуфиналы Кубка Казахстана по футболу

    Сегодня состоятся первые матчи полуфинала Кубка Казахстана по футболу, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    Где смотреть полуфиналы Кубка Казахстана по футболу
    Фото: Sports.kz

    В 18:00 в Петропавловске стартует противостояние «Кызылжара» и шымкентского «Ордабасы», а в 20:00 на поле выйдут костанайский «Тобол» и столичный «Женис». Оба матча в прямом эфире покажет телеканал «Qazsport».

    Полуфиналы будут состоять из двух поединков, вторые запланированы на 30 августа, а дата проведения финала турнира на данный момент неизвестна.

    Напомним, в июне футбольный клуб «Ордабасы» из Шымкента оказался в центре громкого коррупционного расследования. По данным прокуратуры, подозреваемым в злоупотреблении должностными полномочиями стал бывший президент клуба Бауыржан Абдубаитов.

    Теги:
    Спорт Футбол
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
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