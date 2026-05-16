Где смотреть матчи КПЛ: «Окжетпес» — «Астана» и еще две игры в прямом эфире

Три встречи десятого тура Казахстанской Премьер-Лиги пройдут 16 мая, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz .

Как пишет Sports.kz, в 15:00 начнется встреча «Улытау» — «Каспий», в 17:00 стартует игра «Окжетпес» — «Астана», а в 19:00 на поле в очном противостоянии выйдут «Иртыш» и «Елимай».

Прямая трансляция матчей будет проведена телеканалом «Qazsport», а также YouTube-каналом KFF League.

Ранее Казахстанская федерация футбола прокомментировала открытое обращение клубов Премьер-лиги и Первой лиги, в котором были высказаны претензии к качеству судейства в национальных турнирах.