Где скрываются снежные барсы и как они размножаются, рассказал ученый

На брифинге в региональной службе коммуникаций ученый сообщил, что в Кыргызском Алатау подтверждено обитание не менее восьми особей, включая самок с детенышами.

— Это особенно важный результат, поскольку он свидетельствует не просто о присутствии вида, а о его успешном воспроизводстве на данной территории. Именно результаты этих исследований стали одним из ключевых научных оснований для создания в конце 2025 года Регионального природного парка «Мерке», где обеспечивается охрана снежного барса, — отметил Алексей Грачев.

Он подчеркнул, что Западный Тянь-Шань играет ключевую роль в сохранении снежного барса, поскольку местная популяция находится на периферии мирового ареала и напрямую влияет на его устойчивость.

— Такие периферийные группировки особенно важны, поскольку они обеспечивают устойчивость ареала и поддерживают генетическое и экологическое разнообразие популяции, — добавил Грачев.

По его словам, стабильное состояние стало возможным благодаря системе особо охраняемых природных территорий и постоянному научному мониторингу. При этом ученые не исключают, что в перспективе снежный барс может вернуться в Каратау, где он ранее обитал всего в 50 километрах от города Туркестан.

— Можно осторожно говорить о том, что у снежного барса есть шанс на естественное восстановление в Каратау при сохранении кормовой базы, среды обитания и строгого режима охраны. Это не вопрос ближайших лет, но необходимые предпосылки уже есть, — отметил ученый.

Вместе с тем Западный Тянь-Шань остается одной из ключевых территорий биоразнообразия Казахстана. Здесь обитают десятки редких животных, включая каратауского архара, численность которого за последние годы выросла почти до 980 особей.

Отдельное значение имеет сурок Мензбира — эндемик региона, обитающий только в этих горах. Его сохранение особенно важно, поскольку такие виды невозможно восстановить за счет других территорий.

Кроме того, в Западном Тянь-Шане сохраняются устойчивые группировки туркестанской рыси и тянь-шаньского бурого медведя, что свидетельствует о сохранении естественного баланса экосистем.

По словам ученого, положительная динамика в целом стала возможной благодаря охраняемым природным территориям и применению современных методов мониторинга. В исследованиях используются фотоловушки, спутниковое отслеживание и беспилотные технологии, что позволяет точнее оценивать состояние популяций и принимать эффективные меры по их сохранению.

Западный Тянь-Шань — крупный горный массив площадью около 120–140 тысяч квадратных километров, расположенный на территории Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана. В Казахстане он занимает 35–40 тысяч квадратных километров, что составляет до 30% всей территории массива. Этот регион входит во Всемирную сеть биосферных резерватов и включен в список трансграничных объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ранее сообщалось, что численность снежных барсов в Иле-Алатау выросла в четыре раза.

В феврале этого года детеныши снежного барса попали в фотоловушку в Алматинском заповеднике.