Где сдать тест и куда обращаться при заражении коронавирусом, рассказали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Где в Алматы можно сдать тест на коронавирус и в каких случаях пациент подлежит госпитализации, сообщили в акимате города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в акимате Алматы, тестирование на коронавирусную инфекцию можно пройти в следующих лабораториях: Национальный Центр Экспертизы, Центральная референс-лаборатория, Научно-практический центр санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга, Medical Partners Korea Clinic (МРК), Центр по профилактике и борьбе со СПИД, КДЛ «Олимп».

В новой лаборатории на территории КЦДС «Атакент» тест на коронавирус смогут бесплатно пройти: безработные; члены малоимущих и многодетных семей; люди с ограниченными возможностями; пациенты при плановой госпитализации в стационар; пациенты старше 50 лет, состоящие на динамическом наблюдении с заболеваниями органов дыхания, эндокринной и сердечно-сосудистой систем.

«При получении положительного результата теста на коронавирусную инфекцию и при отсутствии симптомов необходимо позвонить в поликлинику по месту прикрепления или в call-центр по номеру 3000-103, не выходя из дома. Лица с бессимптомной формой заболевания подлежат медицинскому наблюдению в домашних условиях (домашний карантин) под наблюдением участковых врачей ПМСП с соблюдением противоэпидемического режима», - сообщили в акимате.

Медицинское наблюдение будет проводиться согласно следующему алгоритму: ежедневный двухкратный обзвон; оценка общего состояния, температуры, выяснение жалоб (кашель, затрудненное дыхание, слабость, потливость, диарея, сыпь, миалгии и др.); сатурация (при возможности); видеоконсультация по необходимости, но не реже 1 раза в 3 дня.

Лица с бессимптомной формой заболевания снимаются с медицинского наблюдения после однократного отрицательного результата ПЦР-мазка из носоглотки, взятого на 10-й день изоляции. При получении положительного результата ПЦР-мазка медицинское наблюдение будет продолжено до 14 дня, после чего заболевший будет снят с медицинского наблюдения при условии отсутствия симптомов.

«При развитии клинических симптомов (повышение температуры тела, кашель, затрудненное дыхание, одышка) в период наблюдения пациент направляется в инфекционный стационар. К госпитализации подлежат пациенты с температурой тела 38,5°С в течение 3 дней, сатурацией (насыщение крови кислородом) менее 95 процентов, признаками пневмонии с распространенностью изменений в обоих легких более 25 процентов (при наличии результатов КТ). Кроме этого, в стационар отправляют пациентов старше 65 лет, имеющих хронические тяжелые заболевания, и больных, которым необходимы процедуры гемодиализа, с иммунодефицитными состояниями. Люди, у которых выявлен COVID-19, проживающие в общежитии или с лицами старше 65 лет, а также люди, входящие в группу риска, тоже должны быть госпитализированы», - добавили в акимате.

Для профилактики заражения коронавирусной инфекцией необходимо: избегать места массового скопления людей; носить маски в общественных местах, включая общественный транспорт; соблюдать гигиену рук; соблюдать социальную дистанцию.

Были также названы наиболее опасные места с точки зрения угрозы распространения коронавируса. Ими являются места с массовыми скоплениями людей, а именно: офисы, помещения общепита и другие закрытые помещения.