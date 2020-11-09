Где сдать ПЦР-анализ на коронавирус в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Корреспондент МИА «Казинформ» узнала, сколько стоит ПЦР-тестирование и где его пройти в Петропавловске, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С 9-го ноября въезд в Петропавловск разрешен при наличии справки о прохождении ПЦР-тестирования. Есть ряд исключений. В горакимате подробно объяснили, кто может беспрепятственно пересекать блокпосты . Для всех остальных – справка обязательна. Ранее и.о руководителя департамента санитарно-эпидемилогического контроля Татьяна Горлова отмечала, что справка нужна и при выезде из Северо-Казахстанской области.

Руководитель отдела департамента санитарно-эпидемиологического контроля Арман Кушбасов на одном из брифингов отмечал, что срок действия справки – 72 часа с момента получения результата.

В Петропавловске работают четыре лаборатории, где проводится ПЦР-анализ на коронавирус. В конце ноября планируют открыть еще одну мощностью до двух тысяч исследований.

Стоимость анализа в лаборатории Национального центра экспертизы составляет 8 025 тенге. На сайте центра nce.kz ведется онлайн-запись на тестирование. Можно выбрать дату и время. В лабораторию нужно приехать с удостоверением личности. В рекомендациях перед сдачей анализа указано, что мазок из носоглотки/ротоглотки берут натощак или через два часа после приема пищи. За два часа до исследования запрещается чистить зубы, полоскать ротовую полость, пить, жевать жевательную резинку.

Лаборатория областного центра фтизиопульмонологии в октябре снизила стоимость ПЦР-исследования на коронавирус до 8 900 тенге.

В клинико-диагностической лаборатории «Олимп» стоимость ПЦР-анализа составляет около 9 тысяч тенге. Результат будет готов в течение суток. Записываться на анализ строго на сайте лаборатории kdlolymp.kz . После чего позвонит менеджер и назначит дату и время проведения анализа.

В сети «Инвиво» в Петропавловске ПЦР-тестирование на коронавирус можно пройти в лаборатории, расположенной по улице Парковая, 117. Стоимость исследования – 9 тысяч тенге. Заранее записываться не нужно, действует «живая» очередь. Результат анализа можно получить через один-два дня.

«В районных центрах, за исключением района им.Г.Мусрепова, лабораторий, где проводят ПЦР-исследование на коронавирус, нет. Вопрос отрабатывали. Пункты забора ПЦР-материалов будут организованы при районных больницах, биоматериал будут направлять в Петропавловск. Думаю, проблем не возникнет», - проинформировал заместитель руководителя управления здравоохранения Кумар Кусемисов.

А. Кушбасов на брифинге отмечал, что всего по области протестировали 130 тысяч человек, или 23% населения. В октябре охват тестированием увеличили в два раза. На прошлой неделе число инфицированных коронавирусом в регионе возросло в два раза. По информации К.Кусемисова, ежедневный процент прироста в стационарах – в среднем 3%.

Если ситуация будет ухудшаться, то в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля не исключают ужесточения ограничительных мер.