Где Сатпаев: в «Челси» показали новые кадры с тренировок

Английский футбольный клуб «Челси» вернулся на родину и в Лондоне проводит завершающий этап подготовки к старту сезона в Английской премьер-лиге, передает корреспондент агентства Kazinform.

Казахстанские болельщики с особым трепетом и волнением ждут свежие видео с тренировок «Челси» в надежде увидеть своего кумира — 18-летнего Дастана Сатпаева. Однако, на кадрах тренировок казахстанского футболиста не наблюдается, что вызвало множество вопросов у болельщиков о дальнейшем развитии карьеры молодого таланта.

Несмотря на то, что 12 августа 2026 года Дастану Сатпаеву исполнилось 18 лет и формально его контракт с «Челси» как будто бы начал действовать, на сайте команды Дастан Сатпаев не значится в списке игроков ни во взрослой, ни в молодежной команде. Отсутствие Сатпаева на свежих кадрах тренировок «Челси» не добавляет ясности в вопросе, где футболист будет выступать в нынешнем сезоне.

У «Челси» до старта в АПЛ остался один товарищеский матч — 15 августа в Лондоне против испанского «Реал Сосьедат». Появится ли Сатпаев в стартовом составе — пока не известно, однако, когда заявка на матч будет опубликована, станет понятно, рассчитывает ли главный тренер «Челси» на Сатпаева, или нет.

Напомним, что в составе «Челси» в ходе серии товарищеских матчей Дастан Сатпаев провел четыре игры. В своем первом открытом матче против «Уэстерн Сидней Уондерерс» Сатпаев забил красивый гол мощным ударом в девятку уже на седьмой минуте. Этот мяч стал первым голом «Челси» под руководством Хаби Алонсо.

В пятой публичной товарищеской игре «Челси» против «Милана» (3:0) Сатпаев остался на скамейке запасных.

Отметим, что на текущий момент в составе «Челси» сейчас 41 футболист. Из-за жесткого регламента ФИФА состав необходимо сократить до 25 человек, что вынудит Хаби Алонсо принимать жесткие решения. Несмотря на то, что испанский специалист высоко оценил прогресс 18-летнего казахстанца на сборах, он не принял окончательного решения по его включению в состав «Челси» на сезон-2026/27. Среди возможных вариантов продолжения карьеры Сатпаев на ближайшее время — аренда во французский «Страсбур», клуб-дебютант АПЛ «Халл Сити» или испанский «Расинг».

Ранее мы рассказывали о конкурентах Дастана Сатпаева за место в составе «Челси».