Где работают казахстанцы: названы крупнейшие сферы занятости
Во II квартале 2026 года в экономике Казахстана были заняты 9,4 млн человек. В Бюро национальной статистики назвали сферы, где трудится большая доля казахстанцев, передает агентство Kazinform.
По данным выборочного социологического опроса занятости населения во II квартале 2026 года в различных сферах экономики Казахстана были заняты 9,4 млн человек. Из них 7,3 млн человек работали по найму, еще 2,1 млн человек были самостоятельно занятыми.
Наибольшая доля занятых приходится на сферы:
- торговли – 16,8%
- образование – 13,3%
- промышленность – 12,4%
- сельское хозяйство – 10,5%
- транспорт и складирование – 7,1%
- строительство – 6,8%
- здравоохранение и социальное обслуживание – 6,6%.
По сравнению со II кварталом 2025 года численность занятых увеличилась в ряде отраслей. Наибольший прирост зафиксирован в сфере операций с недвижимым имуществом – 37 тыс. человек, образовании – 31,1 тыс., здравоохранении – 21,2 тыс. человек.
Также увеличилась численность занятых в сферах искусства, развлечений и отдыха – на 15,1 тыс. человек, профессиональной, научной и технической деятельности – на 7,7 тыс., финансовой и страховой деятельности – на 7,4 тыс. человек.
Ранее стало известно, что в Казахстане уровень безработицы среди молодежи снизился до 2,9%.
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