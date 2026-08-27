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    Где работают казахстанцы: названы крупнейшие сферы занятости

    Во II квартале 2026 года в экономике Казахстана были заняты 9,4 млн человек. В Бюро национальной статистики назвали сферы, где трудится большая доля казахстанцев, передает агентство Kazinform.

    Удаленная занятость
    Коллаж: Kazinform / ИИ

    По данным выборочного социологического опроса занятости населения во II квартале 2026 года в различных сферах экономики Казахстана были заняты 9,4 млн человек. Из них 7,3 млн человек работали по найму, еще 2,1 млн человек были самостоятельно занятыми.

    Наибольшая доля занятых приходится на сферы:

    • торговли – 16,8%
    • образование – 13,3%
    • промышленность – 12,4%
    • сельское хозяйство – 10,5%
    • транспорт и складирование – 7,1%
    • строительство – 6,8%
    • здравоохранение и социальное обслуживание – 6,6%.

    По сравнению со II кварталом 2025 года численность занятых увеличилась в ряде отраслей. Наибольший прирост зафиксирован в сфере операций с недвижимым имуществом – 37 тыс. человек, образовании – 31,1 тыс., здравоохранении – 21,2 тыс. человек.

    Также увеличилась численность занятых в сферах искусства, развлечений и отдыха – на 15,1 тыс. человек, профессиональной, научной и технической деятельности – на 7,7 тыс., финансовой и страховой деятельности – на 7,4 тыс. человек.

    Ранее стало известно, что в Казахстане уровень безработицы среди молодежи снизился до 2,9%.

    Также мы писали кому работодатели предлагают самые высокие зарплаты в Казахстане.

    Занятость Казахстанцы Казахстан Работа Общество Трудоустройство
    Динара Сугурбаева
    Динара Сугурбаева
    Автор