Где пройдут жертвоприношения на Курбан айт в Караганде

В Карагандинской области утвердили специальные площадки для проведения обряда жертвоприношения в дни Курбан айта. Праздничная программа в регионе будет сопровождаться богослужениями, культурными мероприятиями и онлайн-сервисом для удаленного участия, передает корреспондент агентства Kazinform.

В этом году первый день Курбан-айта приходится на 27 мая. В Карагандинской области уже определены специальные места, где жители смогут совершить обряд жертвоприношения.

Главный имам Карагандинской области Естай Абдигали отметил, что этот ритуал имеет глубокое духовное значение.

— Жертвоприношение приближает к духовности. Для человека, имеющего достаток, это обязательное деяние, однако при отсутствии возможности обязанность не возлагается, — подчеркнул он.

По его словам, айт-намаз в регионе состоится 27 мая в 06:30. После молитвы во дворе областной мечети «Анет баба» пройдут национальные спортивные игры и семейное мероприятие Qurban Fest — 2026. Для гостей подготовят детские зоны, аниматоров, фотозоны и ярмарку.

В городах и районах области также установят юрты на территориях мечетей, где пройдут культурно-духовные мероприятия.

В Караганде определены специальные площадки для совершения обряда:

ул. Резника, 18;

ул. Н. Гоголя, 2/23 («Арай KZ»);

ул. С. Сейфуллина, 53.

Кроме того, организован штаб по распределению и доставке мяса малообеспеченным семьям.

Наиб-имам мечети «Анет баба» Данияр Кемербаев напомнил, что жертвоприношение совершается только после айт-намаза.

— Ислам не возлагает на человека непосильную ношу, поэтому брать кредиты или ставить семью в тяжелое положение ради жертвоприношения не следует. Если обряд провести раньше молитвы, он не засчитывается. При этом мясо можно оставить семье, но более достойным считается делиться им с родственниками и нуждающимися, — отметил он.

Также продолжит работу онлайн-платформа для дистанционного жертвоприношения — QURBAN.MUFTYAT.KZ. Оплату услуги можно произвести через Kaspi QR с последующим отчетом о выполнении обряда.

Ранее сообщалось, что в Алматы усилят санитарный контроль в дни Курбан айта.