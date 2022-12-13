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Где появятся ледовые горки и катки в Астане

13 Декабря 2022, 23:00
Где появятся ледовые горки и катки в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Астане начинают сооружать ледовые горки, катки, лыжные трассы, новогодние фотозоны и многое другое. В рамках организации зимнего досуга определены локации во всех районах города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

В районе Алматы площадки для зимнего досуга организуют на площади у монумента Казак елі, в Триатлон парке, Президентском парке (также будут организованы лыжные трассы), на Набережной реки Акбулак.

Дополнительно в целях максимального охвата населения района предусмотрено обустройство площадок в четырех жилых массивах: Железнодорожный, Интернациональный, Мичурино, Куйгенжар, а также четырех хоккейных кортов на территории трех школ и в жилом массиве Железнодорожный.

Кроме того, ледовые горки будут и в микрорайонах Отау, Сарайшык, а также на территории железнодорожного вокзала «Нурлы жол».

На территории района Байконыр в текущем году планируется обустройство пять ледовых городков, где предусмотрена установка новогодних елок, катков, горок и малых архитектурных форм.

Они будут расположены в следующих локациях:

- Дворец «Жастар»;

- Парк им. К. Ататюрка;

- Сквер «Писателей» (пр. Абая);

- ЖМ «Өндіріс» (пересечение улиц Акбидай и Кеменгерулы);

- ЖМ «Кирпичный» (пересечение улиц Чехоева и Жолымбетской);

- ЖМ «Казгородок» (двор ул. Досмухамедулы 4,6,8,10,12).

В районе Сарыарка также планируется благоустроить ледовые катки и горки:

- Городская площадь;

- Набережная реки Есиль;

- Пересечение улиц А. Герцена – Окжетпес;

- Парк «Коктал».

Также фотозоны и МАФы будут установлены на территории Demalys promenade.

В районе Есиль для придания новогодней атмосферы на сегодняшний день определено несколько основных мест притяжения:

- территория «EXPO-2017»;

- центральный парк со стороны пр. Туран;

- район ТРЦ «Керуен» и ТРЦ «Хан Шатыр»;

- Ботанический Сад.

Кроме того, прокатиться на ледовых горках и катках жители смогут по следующим локациям:

• СК «Алау» - ледовая горка, каток;

• Автоцентр «My car» - детская ледовая горка высотой три метра.

• ТРЦ «Азия парк» и ЦСО «Ailand».

Фото: gov.kz


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