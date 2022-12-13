Где появятся ледовые горки и катки в Астане
АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Астане начинают сооружать ледовые горки, катки, лыжные трассы, новогодние фотозоны и многое другое. В рамках организации зимнего досуга определены локации во всех районах города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.
В районе Алматы площадки для зимнего досуга организуют на площади у монумента Казак елі, в Триатлон парке, Президентском парке (также будут организованы лыжные трассы), на Набережной реки Акбулак.
Дополнительно в целях максимального охвата населения района предусмотрено обустройство площадок в четырех жилых массивах: Железнодорожный, Интернациональный, Мичурино, Куйгенжар, а также четырех хоккейных кортов на территории трех школ и в жилом массиве Железнодорожный.
Кроме того, ледовые горки будут и в микрорайонах Отау, Сарайшык, а также на территории железнодорожного вокзала «Нурлы жол».
На территории района Байконыр в текущем году планируется обустройство пять ледовых городков, где предусмотрена установка новогодних елок, катков, горок и малых архитектурных форм.
Они будут расположены в следующих локациях:
- Дворец «Жастар»;
- Парк им. К. Ататюрка;
- Сквер «Писателей» (пр. Абая);
- ЖМ «Өндіріс» (пересечение улиц Акбидай и Кеменгерулы);
- ЖМ «Кирпичный» (пересечение улиц Чехоева и Жолымбетской);
- ЖМ «Казгородок» (двор ул. Досмухамедулы 4,6,8,10,12).
В районе Сарыарка также планируется благоустроить ледовые катки и горки:
- Городская площадь;
- Набережная реки Есиль;
- Пересечение улиц А. Герцена – Окжетпес;
- Парк «Коктал».
Также фотозоны и МАФы будут установлены на территории Demalys promenade.
В районе Есиль для придания новогодней атмосферы на сегодняшний день определено несколько основных мест притяжения:
- территория «EXPO-2017»;
- центральный парк со стороны пр. Туран;
- район ТРЦ «Керуен» и ТРЦ «Хан Шатыр»;
- Ботанический Сад.
Кроме того, прокатиться на ледовых горках и катках жители смогут по следующим локациям:
• СК «Алау» - ледовая горка, каток;
• Автоцентр «My car» - детская ледовая горка высотой три метра.
• ТРЦ «Азия парк» и ЦСО «Ailand».
Фото: gov.kz