Где покажут матч Казахстан — Бельгия

Начало игры запланировано на 23:45 по казахстанскому времени. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на телеканале Qazsport.

После трех сыгранных матчей в отборе Бельгия имеет семь очков и в последней встрече победила Лихтенштейн со счетом 6:0.

Казахстанская сборная провела четыре матча, в активе команды три очка: победа над Лихтенштейном (2:0) и поражения от Уэльса (1:3) и Северной Македонии (0:1).

Ранее главный тренер национальной сборной Казахстана Али Алиев подвел итоги матча против Уэльса в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2026.