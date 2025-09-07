РУ
    13:30, 07 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Где покажут матч Казахстан — Бельгия

    В ночь с 7 на 8 сентября в Брюсселе состоится матч отборочного турнира чемпионата мира-2026 по футболу между сборными Казахстана и Бельгии, передает корреспондент агентства Kazinform.

    сборная Казахстана
    Фото: sports.kz

    Начало игры запланировано на 23:45 по казахстанскому времени. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на телеканале Qazsport.

    После трех сыгранных матчей в отборе Бельгия имеет семь очков и в последней встрече победила Лихтенштейн со счетом 6:0.

    Казахстанская сборная провела четыре матча, в активе команды три очка: победа над Лихтенштейном (2:0) и поражения от Уэльса (1:3) и Северной Македонии (0:1).

    Ранее главный тренер национальной сборной Казахстана Али Алиев подвел итоги матча против Уэльса в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2026.

