Где почитать книгу летом: в парках Алматы запустят площадки буккроссинга

В парках Алматы с 1 июня откроют летние площадки буккроссинга, где жители и гости города смогут бесплатно взять книги для чтения и обмена, передает корреспондент агентства Kazinform.

Проект направлен на развитие интеллектуального досуга и популяризацию чтения в городских общественных пространствах.

Книжные полки разместят в парках Ганди и Каргалы, в сквере имени Мукагали Макатаева, а также в библиотеке №44 по улице Центральная, 12Б.

С июля еще одна площадка буккроссинга начнет работу в центральной городской библиотеке имени А. П. Чехова по улице Гоголя, 109.

Как отмечают в управлении культуры Алматы, книжные полки будут работать с понедельника по субботу с 10:00 до 17:00. Фонд книг планируется регулярно обновлять. На полках будут представлены художественная, познавательная и мотивационная литература.

Проект направлен на то, чтобы сделать городские пространства не только местом отдыха, но и площадкой культурного и интеллектуального обмена.

Организаторы отмечают, что формат буккроссинга позволяет жителям не только читать книги на свежем воздухе, но и делиться своими изданиями с другими читателями.

Отметим, в Казахстане в «Келешек мектептері» со следующего учебного года запустят проект «12 книг за 12 месяцев» для развития культуры чтения у учеников и педагогов.