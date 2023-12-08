Сколько стоит новогодний корпоратив в ресторанах Астаны?

Наступил декабрь, совсем немного осталось до Нового года, а значит, наступила пора новогодних корпоративов. Многие стараются отметить этот праздник по-особенному, весело. Для этого, конечно, коллективам придется раскошелиться. Корреспондент агентства Kazinform выяснила, во сколько может обойтись организация корпоратива в Астане.

Цены на корпоративы зависят от некоторых параметров. Во-первых, это количество людей, во-вторых, дата - здесь она играет очень важную роль, поскольку в праздничные дни наблюдается большая загруженность и, соответственно, плата повышается. Безусловно, точную цифру можно назвать только тогда, когда клиент определится с конкретным заведением. Большинство ресторанов уже сформировало меню и предлагает на выбор несколько блюд, а также шоу-программу.

От 18 000 до 35 000 тенге на персону

В заведениях с таким ценовым диапазоном на новогодний корпоратив предлагают бар, кухню и обслуживание. Меню состоит из интересных разнообразных салатов, классических закусок, мясных деликатесов, бешпармака, крылышек, стейков, ребрышек, судака, пасты и многого другого.

Гостей развлекут ведущий, вокалист, DJ составит музыкальное сопровождение мероприятия, поздравят Дед Мороз и Снегурочка, в некоторых заведениях в программу включен интерактив с гостями и колоритный китайский танец Дракона.

От 35 000 тенге до 50 000 тенге на персону

В меню есть холодные закуски в виде мясного и рыбного ассорти, соте из баклажана с творожно-свекольным муссом, салаты, горячая закуска, хлебная корзина, чайный стол и напитки. Основное блюдо и второе горячее отличаются в зависимости от стоимости выбранного меню.

Шоу-программа включает двух ярких профессиональных ведущих и шоуменов, вокалиста, исполняющего музыкальные композиции разных времен, музыкальное сопровождение от DJ, танцевальное шоу, выступление вокально-инструментальной группы, конкурсы от Деда Мороза и Снегурочки. В некоторых заведениях начале корпоратива гостей встретят неподражаемые мимы.

В заведениях указанного ценового сегмента можно заказать напитки и еду по основному меню, также есть предложение из специальных сетов на 4, 6, 8 и 10 персон. В качестве закусок: роллы, салаты, ассорти из овощей или мяса. Также есть горячие блюда на выбор: лосось с сливочно-шпинатным васаби, филе миньон и стейки.

От 55 000 тенге до 70 000 тенге на персону

В заведениях с таким ценовым диапазоном меню зависит от выбранного пакета программы, в которых большое разнообразие изысканных блюд. На выбор доступно два банкетных меню с четырьмя видами разных холодных закусок, тремя салатами, а в качестве основных блюд утиная ножка со шпинатом и грушевым соусом, курица по-французски с миксом зелени, помидоры черри под соусом шампанье, говяжья вырезка с овощами рататуй, помидорами черри в грибном соусе демиглас, тушёное филе судака с рисом и овощами, говяжьи ребрышки с молодым картофелем, спаржей и помидорами черри в собственном соку и многое другое. В качестве основного блюда подают: стейки на гриле, филе судака, баранину или сибас. Также в стоимость входят напитки и десерты.

Программа определяется индивидуально с заказчиками или гости самостоятельно организуют шоу-программу праздничного вечера.

Несмотря на то, что в этот году нет никаких коронавирусных и других ограничений на организацию масштабных мероприятий, маркетинг-менеджер Казахстанской Ассоциации гостиниц и ресторанов Татьяна Ходоровская отмечает, что спрос по сравнению с прошлым годом не повысился.

– В честь предстоящего праздника в декабре компании организуют новогодние корпоративы. В Астане ажиотажа не наблюдаются в принципе отели сообщают о том, что брони на корпоративы они уже продали по своему плану, но у них есть свободные даты. То есть еще можно забронировать место. В этом году есть тенденция: клиенты сами под свои желания организуют шоу-программу корпоратива. От ресторана или отеля требуется только зал, меню и оборудование. Цены были подняты еще летом, в связи с подорожанием продуктов питания, – прокомментировала Татьяна Ходоровская.

В Казахстанской Ассоциации гостиниц и ресторанов рекомендует бронировать заведения для проведения новогодних корпоративов заранее, чтобы как можно раньше наладить все организационные моменты.