Где можно обучить специалистов объединения собственников имущества

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В столице поступило предложение об обучении руководителей товариществ собственников жилья и жилищно-строительных кооперативов в качестве специалистов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Жители часто обращаются вопросы, связанные с ассоциациями ТСЖ и ОСИ. В связи с этим можно ли открыть в одном из колледжей города специальный факультет и готовить специалистов? - спросил депутат Азамат Айткожин на заседании маслихата Астаны.

Руководитель городского управления образования Касымхан Сенгазыев ответил на вопрос депутата маслихата.

«В столице разработан курс обучения для руководителей объединений собственников жилья и жилищных кооперативов. Этот курс доступен в политехническом и других частных колледжах. Он был подготовлен в сотрудничестве с Ассоциацией собственников недвижимости. Не думаю, что здесь нужно готовить специального эксперта. Колледжи готовы организовать курсы повышения квалификации. Кроме того, в этом году в Строительном колледже мы открыли профессию «хаус-мастер» при Ассоциации собственников недвижимости. На сегодня лицензия получена, начнется прием», - сказал глава ведомства.

Ранее сообщалось, что в Астане в будущем построят 15 объектов дополнительного образования.