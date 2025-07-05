Где можно купаться в Усть-Каменогорске

Мы побывали на локациях и выяснили, в каком состоянии они находятся.

Пляжи пользуются спросом

С наступлением лета устькаменогорцы массово устремляются к воде. Отдохнуть на берегу, поплавать и позагорать — польза и для тела, и для души. Особенно многолюдно становится в жаркие дни июля.

Согласно постановлению акимата, в Усть-Каменогорске купание разрешено в двух местах. Одно из них — в парке «Самал».

Парк был открыт в августе 2019 года. Здесь есть зона стрит-воркаута, скейт-парк, площадки для футбола, волейбола и баскетбола, а также велосипедная дорожка протяжённостью около 1,3 км. На берегу обустроен песчаный пляж.

— Мы часто приходим в парк «Самал», потому что он рядом с домом. Это отличное место для вечерних прогулок с детьми. Но в реку не заходим — течение слишком сильное. Как говорится, «бережёного Бог бережёт». Поэтому с детьми предпочитаем ездить на Сибинские озёра в Уланском районе или на Бухтарму в Алтайском, — рассказал местный житель по имени Тилек.

Фото: Талғатжан Мұхаметбекұлы / Kazinform

Второй официальный пляж — в Этнопарке

Он был открыт 15 июля 2013 года. Общая площадь пляжа составляет порядка 200 квадратных метров.

— На пляже работают 10 человек: 6 спасателей, 2 кассира и 2 сотрудника, отвечающих за чистоту. Вход для взрослых стоит 400 тенге, для пенсионеров и студентов — 200 тенге, дети проходят бесплатно. Также отдыхающие могут воспользоваться лодочной станцией, на территории парка проложены аллеи для прогулок, — сообщила заместитель директора Восточно-Казахстанского музея-заповедника Гульжан Кашакукызы.

Сейчас пляж временно закрыт — специалисты санитарно-эпидемиологической службы признали, что вода нуждается в дополнительной очистке. После завершения работ будут взяты повторные пробы. Если показатели окажутся в пределах нормы, пляж вновь откроется для посетителей.

Фото: Талғатжан Мұхаметбекұлы / Kazinform

Благоустраивается и третий пляж

Речь о месте отдыха, известном среди горожан как «Котлованы» в районе Комбината нерудных материалов. Здесь уже уложен асфальт на автостоянке, установлены скамейки, тенты от солнца, туалеты, засыпан песок.

— Построена спасательная вышка, с которой можно контролировать акваторию, она полностью оснащена необходимым оборудованием. Проложены пешеходные дорожки с твёрдым покрытием, установлены бордюры. Сейчас управление природных ресурсов и регулирования природопользования ВКО готовит документы, чтобы официально придать этому участку статус пляжа, — сообщили в городском отделе ЖКХ в ответ на запрос Kazinform.

Опасные участки — вне закона

Несмотря на официально разрешённые места, немало горожан продолжают купаться в несанкционированных водоёмах. К числу потенциально опасных зон относятся:

окрестности садоводческих обществ «Колос» и «Орал»;

пруд на острове у ВКГТУ имени Д. Серикбаева;

берег Иртыша в микрорайоне Левобережный;

пруд вдоль Самарской трассы;

пруд у посёлка Лесхоз;

Иртыш в районе ГЭС;

пруд в посёлке Бабкина Мельница.

Для обеспечения безопасности спасатели регулярно проводят рейды.

Фото: Талғатжан Мұхаметбекұлы / Kazinform

— С начала июня проведено порядка 480 рейдов. Отдыхающим разъясняются основные правила поведения на пляжах. Наша главная задача — предотвращение несчастных случаев на воде. В ходе патрулирования сотрудниками ДЧС спасены 9 человек, в том числе 4 ребёнка. За нарушение правил оштрафованы 11 человек, — сообщила пресс-секретарь департамента по ЧС ВКО Марина Лискова.

С начала купального сезона три человека утонули, двое из них — несовершеннолетние.

— Призываем соблюдать правила безопасности на воде. Купайтесь только в оборудованных местах. Не употребляйте алкоголь на водоёмах. На катамаранах, лодках и скутерах обязательно надевайте спасательные жилеты. Прыгать с них в воду категорически запрещено. Детям до 16 лет запрещено пользоваться водным транспортом без сопровождения взрослых, — напомнили спасатели.

В случае ЧП необходимо незамедлительно звонить на номер «112». Вода не прощает ошибок.

Ранее сообщалось, что в Атырау ещё не определили дату открытия купального сезона.