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    15:23, 05 Июль 2025 | GMT +5

    Где можно купаться в Усть-Каменогорске

    В Усть-Каменогорске официально определены два места, где разрешено купание, ещё один пляж пока благоустраивается, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    Усть-Каменогорск
    Фото: Талғатжан Мұхаметбекұлы / Kazinform

    Мы побывали на локациях и выяснили, в каком состоянии они находятся.

    Пляжи пользуются спросом

    С наступлением лета устькаменогорцы массово устремляются к воде. Отдохнуть на берегу, поплавать и позагорать — польза и для тела, и для души. Особенно многолюдно становится в жаркие дни июля.

    Согласно постановлению акимата, в Усть-Каменогорске купание разрешено в двух местах. Одно из них — в парке «Самал».

    Парк был открыт в августе 2019 года. Здесь есть зона стрит-воркаута, скейт-парк, площадки для футбола, волейбола и баскетбола, а также велосипедная дорожка протяжённостью около 1,3 км. На берегу обустроен песчаный пляж.

    — Мы часто приходим в парк «Самал», потому что он рядом с домом. Это отличное место для вечерних прогулок с детьми. Но в реку не заходим — течение слишком сильное. Как говорится, «бережёного Бог бережёт». Поэтому с детьми предпочитаем ездить на Сибинские озёра в Уланском районе или на Бухтарму в Алтайском, — рассказал местный житель по имени Тилек.

    Где можно купаться в Усть-Каменогорске
    Фото: Талғатжан Мұхаметбекұлы / Kazinform

    Второй официальный пляж — в Этнопарке

    Он был открыт 15 июля 2013 года. Общая площадь пляжа составляет порядка 200 квадратных метров.

    — На пляже работают 10 человек: 6 спасателей, 2 кассира и 2 сотрудника, отвечающих за чистоту. Вход для взрослых стоит 400 тенге, для пенсионеров и студентов — 200 тенге, дети проходят бесплатно. Также отдыхающие могут воспользоваться лодочной станцией, на территории парка проложены аллеи для прогулок, — сообщила заместитель директора Восточно-Казахстанского музея-заповедника Гульжан Кашакукызы.

    Сейчас пляж временно закрыт — специалисты санитарно-эпидемиологической службы признали, что вода нуждается в дополнительной очистке. После завершения работ будут взяты повторные пробы. Если показатели окажутся в пределах нормы, пляж вновь откроется для посетителей.

    Где можно купаться в Усть-Каменогорске
    Фото: Талғатжан Мұхаметбекұлы / Kazinform

     

    Благоустраивается и третий пляж

    Речь о месте отдыха, известном среди горожан как «Котлованы» в районе Комбината нерудных материалов. Здесь уже уложен асфальт на автостоянке, установлены скамейки, тенты от солнца, туалеты, засыпан песок.

    — Построена спасательная вышка, с которой можно контролировать акваторию, она полностью оснащена необходимым оборудованием. Проложены пешеходные дорожки с твёрдым покрытием, установлены бордюры. Сейчас управление природных ресурсов и регулирования природопользования ВКО готовит документы, чтобы официально придать этому участку статус пляжа, — сообщили в городском отделе ЖКХ в ответ на запрос Kazinform.

    Опасные участки — вне закона

    Несмотря на официально разрешённые места, немало горожан продолжают купаться в несанкционированных водоёмах. К числу потенциально опасных зон относятся:

    • окрестности садоводческих обществ «Колос» и «Орал»;
    • пруд на острове у ВКГТУ имени Д. Серикбаева;
    • берег Иртыша в микрорайоне Левобережный;
    • пруд вдоль Самарской трассы;
    • пруд у посёлка Лесхоз;
    • Иртыш в районе ГЭС;
    • пруд в посёлке Бабкина Мельница.

    Для обеспечения безопасности спасатели регулярно проводят рейды.

    Где можно купаться в Усть-Каменогорске
    Фото: Талғатжан Мұхаметбекұлы / Kazinform

    — С начала июня проведено порядка 480 рейдов. Отдыхающим разъясняются основные правила поведения на пляжах. Наша главная задача — предотвращение несчастных случаев на воде. В ходе патрулирования сотрудниками ДЧС спасены 9 человек, в том числе 4 ребёнка. За нарушение правил оштрафованы 11 человек, — сообщила пресс-секретарь департамента по ЧС ВКО Марина Лискова.

    С начала купального сезона три человека утонули, двое из них — несовершеннолетние.

    — Призываем соблюдать правила безопасности на воде. Купайтесь только в оборудованных местах. Не употребляйте алкоголь на водоёмах. На катамаранах, лодках и скутерах обязательно надевайте спасательные жилеты. Прыгать с них в воду категорически запрещено. Детям до 16 лет запрещено пользоваться водным транспортом без сопровождения взрослых, — напомнили спасатели.

    В случае ЧП необходимо незамедлительно звонить на номер «112». Вода не прощает ошибок.

    Ранее сообщалось, что в Атырау ещё не определили дату открытия купального сезона.

     

    Теги:
    летний отдых Восточно-Казахстанская область Регионы Казахстана Регионы Вода Видео
    Нелли Нигматуллина
    Нелли Нигматуллина
    Автор
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