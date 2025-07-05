Где можно купаться в Усть-Каменогорске
В Усть-Каменогорске официально определены два места, где разрешено купание, ещё один пляж пока благоустраивается, передаёт корреспондент агентства Kazinform.
Мы побывали на локациях и выяснили, в каком состоянии они находятся.
Пляжи пользуются спросом
С наступлением лета устькаменогорцы массово устремляются к воде. Отдохнуть на берегу, поплавать и позагорать — польза и для тела, и для души. Особенно многолюдно становится в жаркие дни июля.
Согласно постановлению акимата, в Усть-Каменогорске купание разрешено в двух местах. Одно из них — в парке «Самал».
Парк был открыт в августе 2019 года. Здесь есть зона стрит-воркаута, скейт-парк, площадки для футбола, волейбола и баскетбола, а также велосипедная дорожка протяжённостью около 1,3 км. На берегу обустроен песчаный пляж.
— Мы часто приходим в парк «Самал», потому что он рядом с домом. Это отличное место для вечерних прогулок с детьми. Но в реку не заходим — течение слишком сильное. Как говорится, «бережёного Бог бережёт». Поэтому с детьми предпочитаем ездить на Сибинские озёра в Уланском районе или на Бухтарму в Алтайском, — рассказал местный житель по имени Тилек.
Второй официальный пляж — в Этнопарке
Он был открыт 15 июля 2013 года. Общая площадь пляжа составляет порядка 200 квадратных метров.
— На пляже работают 10 человек: 6 спасателей, 2 кассира и 2 сотрудника, отвечающих за чистоту. Вход для взрослых стоит 400 тенге, для пенсионеров и студентов — 200 тенге, дети проходят бесплатно. Также отдыхающие могут воспользоваться лодочной станцией, на территории парка проложены аллеи для прогулок, — сообщила заместитель директора Восточно-Казахстанского музея-заповедника Гульжан Кашакукызы.
Сейчас пляж временно закрыт — специалисты санитарно-эпидемиологической службы признали, что вода нуждается в дополнительной очистке. После завершения работ будут взяты повторные пробы. Если показатели окажутся в пределах нормы, пляж вновь откроется для посетителей.
Благоустраивается и третий пляж
Речь о месте отдыха, известном среди горожан как «Котлованы» в районе Комбината нерудных материалов. Здесь уже уложен асфальт на автостоянке, установлены скамейки, тенты от солнца, туалеты, засыпан песок.
— Построена спасательная вышка, с которой можно контролировать акваторию, она полностью оснащена необходимым оборудованием. Проложены пешеходные дорожки с твёрдым покрытием, установлены бордюры. Сейчас управление природных ресурсов и регулирования природопользования ВКО готовит документы, чтобы официально придать этому участку статус пляжа, — сообщили в городском отделе ЖКХ в ответ на запрос Kazinform.
Опасные участки — вне закона
Несмотря на официально разрешённые места, немало горожан продолжают купаться в несанкционированных водоёмах. К числу потенциально опасных зон относятся:
- окрестности садоводческих обществ «Колос» и «Орал»;
- пруд на острове у ВКГТУ имени Д. Серикбаева;
- берег Иртыша в микрорайоне Левобережный;
- пруд вдоль Самарской трассы;
- пруд у посёлка Лесхоз;
- Иртыш в районе ГЭС;
- пруд в посёлке Бабкина Мельница.
Для обеспечения безопасности спасатели регулярно проводят рейды.
— С начала июня проведено порядка 480 рейдов. Отдыхающим разъясняются основные правила поведения на пляжах. Наша главная задача — предотвращение несчастных случаев на воде. В ходе патрулирования сотрудниками ДЧС спасены 9 человек, в том числе 4 ребёнка. За нарушение правил оштрафованы 11 человек, — сообщила пресс-секретарь департамента по ЧС ВКО Марина Лискова.
С начала купального сезона три человека утонули, двое из них — несовершеннолетние.
— Призываем соблюдать правила безопасности на воде. Купайтесь только в оборудованных местах. Не употребляйте алкоголь на водоёмах. На катамаранах, лодках и скутерах обязательно надевайте спасательные жилеты. Прыгать с них в воду категорически запрещено. Детям до 16 лет запрещено пользоваться водным транспортом без сопровождения взрослых, — напомнили спасатели.
В случае ЧП необходимо незамедлительно звонить на номер «112». Вода не прощает ошибок.
Ранее сообщалось, что в Атырау ещё не определили дату открытия купального сезона.