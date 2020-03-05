Где Минсельхоз закупает ветеринарные вакцины, рассказал Аскар Мамин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Четыре казахстанских биокомбината производят ветеринарные препараты биокомбината в соответствии с требованиям стандартов GMP. Об этом сообщил Премьер-министр РК Аскар Мамин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день на территории республики действуют 19 предприятий по производству ветеринарных препаратов против особо опасных болезней животных (вакцины, диагностикумы, тест системы, дезинфицирующие средства и др.). Из них 7 расположены в г. Алматы, 4 – в Акмолинской области, 3 – в Алматинской области, 2 – в Павлодарской области, 1 – в Восточно-Казахстанской области, 1 – в Жамбылской области и 1– в г. Нур-Султане. Из упомянутых 19 отечественных производителей 4 (в г. Алматы: ТОО «Научно-производственное объединение» Антиген»; ТОО «Научнопроизводственный центр» БиоВет», ТОО «Научно-производственный центр» ДиаВак-АБН» и ТОО «BIOTRON» г. Степногорск Акмолинской области) производят ветеринарные препараты, прошедшие сертификацию в соответствии со стандартами GMP», - написал Аскар Мамин в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, в целях поддержки отечественных товаропроизводителей, вакцины против 6 особо опасных болезней сельскохозяйственных животных закупаются у двух предприятий – РГП «Научно-исследовательский институт биологических проблем» Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан в п. Гвардейский Кордайского района Жамбылской области и ТОО «Инновационное предприятие» Сана К» в г. Алматы без применения норм Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» путем заключения прямых договоров на основании патентов.

«За последние 3 года ежегодно у отечественных предприятий было закуплено в среднем 58% от объема всех закупленных ветеринарных препаратов, в том числе в 2017 году – 59,6%, в 2018 году – 47,6%, в 2019 году – 64,2%. Кроме того, подразделения местных исполнительных органов в области ветеринарии закупают у этих предприятий ветеринарные препараты по профилактике болезней, включенных в перечень энзоотических болезней животных, профилактика и диагностика которых осуществляются за счет средств местного бюджета», - отметил Премьер.

А. Мамин также сообщил, что Комитетом ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан (далее – Министерство) в соответствии с международным стандартом GMP разработан и направлен всем отечественным производителям ветеринарных препаратов утвержденный план мероприятий по внедрению положений Правил надлежащей производственной практики Евразийского экономического союза, утвержденных решением Совета Евразийской экономической комиссии от 3 ноября 2016 года №77, по внедрению требований к производству ветеринарных лекарственных средств.

Стандарт GMP (Good Manufacturing Practic, Надлежащая производственная практика) — система норм, правил и указаний в отношении производства лекарственных средств, медицинских устройств, изделий диагностического назначения, продуктов питания, пищевых добавок и активных ингредиентов. В отличие от процедуры контроля качества путём исследования выборочных образцов таких продуктов, которая обеспечивает пригодность к использованию лишь самих этих образцов (и, возможно, партий, изготовленных в ближайшее к данной партии время), стандарт GMP отражает целостный подход, регулирует и оценивает собственно параметры производства и лабораторной проверки.