Где купить уголь в Астане: адреса и цены

В Астане для жителей действуют 14 точек продажи угля и 10 складов. Все они оснащены необходимой инфраструктурой и погрузочно-разгрузочной техникой, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат города.

Реализацию угля на этих объектах осуществляют 8 компаний.

Точки продажи расположены по следующим адресам: ул. Герцена, 4/1; ул. Герцена, 6/2; ул. Коктал, 28/2; ул. Макат, 40; ул. Жамбыла Жабаева, 76; ул. Дулатова, 182/1; ул. Макат, 4/1; проезд 70, № 9А; ТЭЦ-2; ул. 101, 30Б; ул. Литейная, 44; ул. Коктал, 28; ул. Герцена, 6Б.

На сегодняшний день средние цены на уголь составляют:

Шубаркуль — 19 500 тенге за тонну;

Каражыра — 18 800 тенге за тонну;

Майкуба — 16 800 тенге за тонну.

Кроме того, работает горячая линия по номеру 109. По этому номеру жители могут оперативно получить информацию о запасах, стоимости и наличии угля в точках продаж.

Ранее сообщалось, что для социальных учреждений и частного сектора Павлодарской области на предстоящую зиму требуется более 660 тысяч тонн угля. Из них 416 тысяч тонн предназначены для населения, а 245 тысяч тонн — для бюджетных организаций.