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Где казахстанцы смогут отслеживать начисление выплат детям из Нацфонда

14 Февраля 2023, 16:42
Где казахстанцы смогут отслеживать начисление выплат детям из Нацфонда

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министерство финансов планирует проработать возможность отслеживания казахстанцами начисления средств их детям от части дохода Национального фонда страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы видим это так, что сумма будет равной для всех казахстанцев. Каждый казахстанец будет знать, что каждый его ребенок будет иметь эту сумму. Где посмотреть сумму? Официальный сайт есть у ЕНПФ, который будет являться оператором данной программы. Также мы планируем совместно с Минюстом проработать, чтобы родители могли просматривать в приложении eGov mobile», - сказал вице-министр финансов Даурен Темирбеков на брифинге в Сенате.

«У ЕНПФ также есть свое приложение. Думаю, мы этот вопрос проработаем во всех различных доступных приложениях», - добавил спикер.

Как сообщалось сегодня, Д. Темирбеков озвучил запланированный к реализации механизм по выплате части доходов Национального фонда детям.


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