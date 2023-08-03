АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Министерстве информации и общественного развития РК перечислили иностранные государства, где казахстанцы могут получить религиозное образование, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время казахстанцы получают теологическое (религиозное) образование в Арабской Республике Египет, Турецкой Республике, Королевстве Саудовская Аравия, Хашимитском Королевстве Иордания, Объединенных Арабских Эмиратах и других государствах. Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК) в целях защиты нашей молодежи от влияния радикальных течений подписало соглашения с известными теологическими университетами, в частности с институтом «Хасеки» (Турецкая Республика), университетом Аль-Азхар (Арабская Республика Египет), Ташкентским исламским университетом (Узбекистан) и Российским исламским университетом (Российская Федерация). При наличии рекомендаций ДУМК казахстанцы могут поступить в любой из вышеперечисленных учебных заведений и пройти курсы повышения квалификации», - отмечается в ответе на официальный запрос агентства МИА «Казинформ».

По данным ведомства, в рамках соглашения между ДУМК и Управлением по делам религий Турецкой Республики на 2023-2024 учебный год в турецкий институт «Хасеки» приняты 25 граждан Казахстана. В 2013-2022 годах в данное учебное заведение принято 189 граждан Казахстана. На сегодняшний день 102 выпускника окончили трехгодичное обучение и вернулись в страну.

«Кроме того, университет Аль-Азхар вносит значительный вклад в подготовку высокообразованных религиозных кадров страны. По информации ДУМК, в данном учебном заведении обучаются 80 студентов», - сообщили в министерстве.

Ранее в МИОР привели статистику, по которой стало известно, что 97% граждан отказались от радикальных взглядов после возвращения из зон террористической активности.