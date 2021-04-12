Где и в каких условиях разрабатывают казахстанскую вакцину от коронавируса. Фоторепортаж из НИИППБ

КОРДАЙ. КАЗИНФОРМ - Казахстанские журналисты побывали в специальном стратегическом объекте - Научно-исследовательском институте проблем биологической безопасности, находящемся в Жамбылской области, и узнали, каким образом разрабатывается первая отечественная вакцина от коронавируса. О том, как работает институт и с каким трудом производится отечественный препарат, который может спасти жизни, читайте в материале МИА «Казинформ».

Первая партия вакцины казахстанского производства в объеме 50 тысяч доз будет доступна после 25 апреля. Вакцина разрабатывается и пока производится в стенах Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности.

Генеральный директор Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности Кунсулу Закарья сообщила, что 50 тысяч доз вакцины позволит вакцинировать 25 тысяч человек.

Вакцинация будет проводиться в два этапа: вводится первый компонент, а ревакцинация второй дозой будет проходить на 21-сутки.

На сегодня между НИИ проблем биологической безопасности и «СК-Фармация» заключен договор на поставку 2 млн доз вакцин. Для увеличения объема производства вакцины на территории Казахстана будут выбраны площадки, на которых можно будет нарастить их выпуск.

О НИИ проблем биологической безопасности

Журналисты во время специального пресс-тура ознакомились с работой Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности (НИИПББ).

Посетить данное учреждение удается не каждому. НИИПББ является стратегическим, режимным объектом.

НИИ расположен в поселке городского типа Гвардейский Кордайского района Жамбылской области на территории сороковой военной базы Отар Минобороны РК.

Объект находится под охраной подразделения ГУ «Управление специализированной службы охраны по Жамбылской области» МВД РК. Работа института курируется ДКНБ по Жамбылской области.

НИИПББ имеет разрешение на работу с патогенами особо опасных инфекций. Здесь расположены лаборатории второго и третьего уровней биологической безопасности для работы с особо опасными инфекциями. Сегодня в институте трудятся 214 человек, действуют 13 лабораторий.

В целом, научно-исследовательский институт ежегодно поставляет более 27 млн доз различных вакцин против опасных и особо опасных инфекций, в том числе и в зарубежные страны.

Разработаны и внедрены 67 наименований вакцин, тест-систем и биопрепаратов для здравоохранения и ветеринарии.

«На линиях, которых выпускается ветеринарная вакцина, выпускать вакцины для здравоохранения нельзя. Есть определенные нормы и жесткие правила. Требования для вакцин медицинского назначения намного выше», - проинформировала нас генеральный директор НИИПББ Кунсулу Закарья.

Как разрабатывают вакцину отечественного производства

Первый этап производства вакцины

Лаборатория клеточной технологии. Здесь производится масштабное культивирование клеточной линии, что является начальным этапом производства любой вакцины, в том числе и от COVID-19.

В жарком помещении выращивается клетка. Клетка, как объяснили ученые, является живой субстанцией. Говоря простым языком, чтобы произвести вакцину, на первом этапе должны быть выращены клетки, а на клетке, соответственно, растут вирусы.

Данная лаборатория проводит работу для подготовки субстрата для выращивания вируса.

«В лаборатории производятся культуры клеток - а именно Веро, предназначенные для роста вируса. Веро добывают из почек обезьян - африканской зеленой мартышки. На данное время это единственная культура, которая была сертифицирована ВОЗ и прошла все проверочные контроли и может использоваться для приготовления вакцин для человека. Мы эту культуры используем для наработки коронавирусной инфекции», - рассказал заведующий лабораторией клеточной технологии НИИ Азиз Наханов.

Основная задача лаборатории - подготовить условия, чтобы вирус размножался.

«Определенная температура в 37 градусов необходима для роста клеточной культуры. Это живые организмы. Во вращаемых сосудах находятся культуры клеток Веро. Для них созданы все условия. Они здесь выращиваются, накапливаются. После того, как клетки наберут массу, мы эти сосуды передаем для выращивания вируса», - уточнил ученый.

Для того, чтобы произвести вакцину, нужно выращивать много вирусов. А этих вирусов, как объяснил ученый, нужно «кормить».

«Вирусу необходим живой организм, чтобы он развил свой генетический аппарат. Вирус не растет без живого организма, к примеру, он не растет как бактерия в какой-то среде. Веро может хранится в течение долгих лет. В условиях жидкого азота (минус 196 градусов) могут находиться 20-30 лет», - отмечает А. Наханов.

Испытания на животных: антитела держатся уже более 8 месяцев

Айнур Нурпеисова работает заведующей лабораторией контроля безопасности технологий и биопрепаратов НИИ.

Первые доклинические испытания казахстанской вакцины от коронавируса проводились в научно-практической биологической клинике.

Как рассказала сотрудница, здесь были проведены доклинические исследования на безопасность и иммуногенность отечественной вакцины на лабораторных животных - белых мышах, морских свинках, крысах, хорьках, макаках-резусах.

15 мая 2020 года были начаты доклинические испытания кандидатной инактивированной вакцины: проверена безопасность и иммуногенность на линейных мышах.

В июне-июле 2020 года исследуется острая токсичность кандидатной вакцины на мышах и крысах, а также иммуногенность на хорьках и золотистых сирийских хомяках.

В июле-августе 2020 года исследования велись на приматах.

«Мы изучали безопасность вакцины. Нами было изучено, как поведет себя в организме вакцина - умрет ли лабораторное животное. К счастью, вакцина выдержала и показала стопроцентную безопасность. Вакцина показала выработку иммунитета на лабораторных животных», - сказала Айнур Нурпеисова.

По словам заведующей лаборатории, в первые три дня после прививки белые мыши и крысы заметно потеряли в весе. Но после 14 дней их состояние нормализовалась и стало стабильным. Они ели, пили, а в их поведении каких-либо изменений ученые не наблюдали.

Животным прививали вакцину два раза - в первый день и через 21-день, что также предназначено для людей.

«Вакцинируя двухкомпонентно, мы изучали иммуногенность на хорьках, белых мышах и макаках-резусах. Мы до сих пор проводим эксперимент на животных. Так, продолжительность иммунитета наблюдаем уже более восьми месяцев. Мы видим, что вакцина - имуногенная», - заявила ученая.

Как разработчики первыми прививались QazCovid-in

В июле прошлого года казахстанской вакциной привились семь сотрудников НИИ.

С тех пор, как рассказывает ученый, заведующий лабораторией особо опасных инфекционных заболеваний Леспек Кутумбетов, антитела в организме не исчезли. А это уже доказывает эффективность первой казахстанской вакцины.

«Ни у кого каких-либо патологических явлений после вакцинации не было. Каких-либо нежелательных явлений мы не ощущали. Единственное - на месте введения прививки я ощутил небольшой болезненный укол. Но повышение температуры тела, озноб и других реакций я не ощущал. У наших коллег нежелательных явлений также не наблюдалось», - делится один из разработчиков вакцины Леспек Кутумбетов.

В сентябре 2020 года начались уже клинические испытания QazCovid-in. Во время первой фазы клинических исследований вакциной были привиты 44 человека. При второй фазе - 200 человек. На сегодняшний день общее количество добровольцев, испытавших на себе вакцину, составляет 3000 казахстанцев.

Как выглядит казахстанская вакцина QazCovid-in

Журналисты, посетившие Научно-исследовательский институт биологической безопасности, одними из первых увидели, как выглядит и упакована казахстанская вакцина от коронавируса QazCovid-in. Именно эти партии уже станут доступны для населения к концу апреля.

Ученый-вирусолог Леспек Кутумбетов вместе с тем показал внешний вид флакона QazCovid-in.

«В одной коробке 10 флаконов - это 10 доз. Во флаконе имеется пол миллилитров вакцины или десять капель. Перед применением нужно хорошо встряхнуть, чтобы жидкость не оседала. После встряхивания вакцина набирается в шприц и вводится в плечевые мышцы», - рассказал Леспек Кутумбетов.

Стоит отметить, что этот же флакон используется и во время применения второго компонента - через 21 день.

Казахстанская вакцина хранится в обычном бытовом холодильнике при температуре от 2 до 8 градусов. Замораживать ее нельзя. Ее можно держать в холодильнике в течение одного года.

Эффективность вакцины

Как рассказала генеральный директор НИИПББ Кунсулу Закарья, вакцина QazCovid-in прошла успешно первую фазу клинических исследований с эффективностью 100%. Вторую фазу клинических исследований - с эффективностью 96%.

«15 апреля завершится 50% третьей фазы клинических исследований, и после этого мы можем сообщить, какую эффективность вакцина показала на этом этапе», - поделилась Кунсулу Закарья

Разработчики гарантируют безопасность казахстанской вакцины

«Бояться, что вакцина будет давать тяжелые последствия, - я со своей стороны как разработчик гарантирую ее безопасность. Вакцина высокоэффективна тем, что в составе вакцины присутствует активное вещество, им является сам коронавирус. Он находится в цельном виде. А в других зарубежных вакцинах «ковидный» вирус взят в определенной небольшой части и является репродуктивным, то есть живым. А подобные вакцины могут дать определенные реакции», - отмечает ученый Леспек Кутумбетов.

QazCovid-in или QazVac

Глава научно-исследовательского института Кунсулу Закарья прокомментировала, что вакцина свое название не переименовала, как говорят об этом некоторые.

QazCovid-in является научным названием казахстанской вакцины. А QazVac - это торговое название, используемое для продажи. К примеру, настоящее научное название российской вакцины «Спутник V» - «Гам-КОВИД-Вак». В то время как само название «Спутник V» является маркетинговым.

В институте выявляют мутации коронавируса

В лаборатории коллективного пользования проводится исследование молекулярных и генетических свойств вируса SARS-CoV-2. На специальном оборудовании - секвенаторе нового поколения NGS проводятся исследования на возможные мутации и изменения в геноме SARS-CoV-2.

«Недавно были доставлены пробы из алматинской санитарно-эпидемиологической службы. В результате исследования были определены мутации, идентичные британскому штамму. Тем самым можно сказать, что в Казахстане циркулирует британский тип. Исследования продолжаются на выявление таких типов, как «южноафриканского» штамма коронавируса», - сообщил заведующий лабораторией коллективного пользования Ербол Бурашев.

По его словам, секвенатор позволяет одновременно выполнять исследование полного генома более 70 штаммов вируса SARS-CoV-2.

Коллекция опасных и особо опасных штаммов микроорганизмов

Во время пресс-тура журналисты также ознакомились с информацией касательно коллекции микроорганизмов НИИПББ. Коллекция микроорганизмов НИИ по своему содержанию и составу является самой представительной в Республике Казахстан и в центрально-азиатском регионе.

В лабораторию коллекции микроорганизмов просто так попасть, конечно, невозможно.

Здесь с 1960-х годов хранятся различные штаммы - штаммы опасных и особо опасных инфекций, штаммы возбудителей экзотических заболеваний, возбудителей инфекционных болезней сельскохозяйственных, диких животных, птиц и человека.

Во время выявления первых случаев коронавируса в 2020 году, в лаборатории были закуплено новое оборудование для исследования нового вируса.

«Разработка вакцины от COVID-19 была начата институтом позже, по сравнению с другими странами. Если бы у нас был штамм еще раньше, мы бы сразу приступили к созданию вакцины», - рассказывает заведующий лабораторией коллекции микроорганизмов Куандык Жугинисов, вспоминая прошлогоднее событие.

О том, как появился штамм коронавируса в НИИ

Ученый института Куандык Жугинисов поделился историей, когда ему приходилось забирать биоматериал, то есть штамм коронавирусной инфекции.

«В марте месяце, все мы помним, как страна полностью закрылась на карантин. Наш руководитель собрала всех нас и сказала о том, что институту необходимо создать вакцину. А штамма в наших руках не было. Думали много, не могли прийти к единому мнению. В тот же день в 2 часа ночи позвонила генеральный директор института и дала мне срочное поручение. Я очень был взволнован. Мне нужно было в течение часа быстро собраться для поездки в Алматы и привезти клинический материал для выделения штамма коронавируса. В тот момент я чувствовал себя, будто нахожусь на войне. Это очень большая ответственность», - вспоминает Куандык Жугинисов.

«Как только приехали в Алматы, было очень тихо - никаких пробок, как обычно бывает в городе, везде были расставлены блокпосты. Тогда мы были в сопровождении полиции. Не простым способом, но всё же удалось забрать клинический материал. Клинический материал поставляется согласно международным требованиям. Мы привезли материал в институт, а специальная комиссия приняла его. Клинический материал - это забор мазков от больных коронавирусом людей, который хранится в специальной пробирке. Наличие вируса было подтверждено ПЦР-тестированием. Это было непросто, мы в то время даже могли заразиться инфекцией», - рассказывает ученый института.

В плане разработать еще четыре вакцины от COVID-19

Не считая инактивированного QazCovid-in, на сегодня учеными НИИПББ разрабатываются еще четыре вакцины от коронавирусной инфекции - это две векторные вакцины, одна ослабленная и одна субъединичная вакцина.

Таким образом, наша страна является одной из первых, решивших разработать сразу пять вакцин от COVID-19.

«По четырем вакцинам мы должны подтвердить, что они отработаны по технологиям. Всю технологию по пяти вакцинам мы должны запатентовать не ради себя, а ради страны», - говорит гендиректор НИИ Кунсулу Закарья.

Стоит особо отметить, что ученые и сотрудники научно-исследовательского института работают в непростых условиях, тем самым перерабатывая рабочий режим и рискуя жизнью из-за различных опасных инфекций и штаммов вирусов. Как подчеркнула Кунсулу Закарья, на сегодня не хватает специалистов в области вирусологии, этот вопрос стоит остро.

Несмотря на это, государство сейчас уделяет внимание отечественной науке, научные гранты стали больше распределяться. К тому же с этого года в регионе ведется строительство жилья для сотрудников НИИ.

Можно смело подчеркнуть: в институте трудятся профессионалы своего дела, искренне любящие свою работу и готовые служить на благо дальнейшего развития отечественной науки.