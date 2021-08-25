Где и почему алматинцы продолжают заражаться коронавирусом

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы, главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин назвал места и причины заражения алматинцами коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его данным, на сегодня в пятерку основных мест заражения входят объекты торговли – 32%, контакты в семьях – 16%, общественный транспорт – 17,1%, рынки – 13 %, где основная масса заражается на продуктовых рынках - 9%.

Причинами роста заражений населения являются:

- всеобщее снижение бдительности населения ввиду невидимой биологической угрозы, чрезвычайно высокая контагиозность варианта дельта вируса COVID-19;

- организация населением, несмотря на запрет, массовых семейных мероприятий (тои, юбилеи и т.п.) в предприятиях общепита (чаще в пригородной зоне и в арендуемых коттеджах);

- продолжающиеся сомнения о пользе вакцинации частью граждан, несоблюдение масочного режима в общественных местах и в общественном транспорте.

- продолжающиеся заражения среди молодежи 20 – 39 лет 34% обусловлены их большей мобильностью и тесным общением друг с другом на фоне низкой активности к иммунизации и пренебрежения масочно-социальным режимом с последующим заражением членов семьи – они являются гиперраспространителями инфекции.

«В связи с напряженной эпидемиологической ситуацией по коронавирусной инфекции, продолжающимся интенсивным распространением варианта дельта (индийского штамма) среди населения и увеличением больных с клиническими симптомами до 94,5%, ограничительные меры в Алматы продлены до 4 августа в выходные дни и 6-го сентября в будние дни», - сказал Жандарбек Бекшин.