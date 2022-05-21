21 Мая 2022 21:15

Где и когда смотреть бой Жанибека Алимханулы за титул чемпиона мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Утром в воскресенье, 22 мая, казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (11-0, 7 КО) проведет титульный бой с британцем Дэнни Дигнумом (14-0-1, 8 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Поединок пройдет в Лас-Вегасе (США, штат Невада), на кону будет стоять титул «временного» чемпиона мира в среднем весе по версии WBO.

Прямая трансляция боя Алимханулы — Дигнум в Казахстане будет организована телеканалом «Хабар». Начало — после 07:00 по времени Нур-Султана.

Свой последний бой Жанибек Алимханулы провел в ноябре: в восьмом раунде казахстанец победил техническим нокаутом французского боксера Хассана Ндама Нжикама.

Дэнни Дигнум в последний раз выходил на ринг в феврале и нокаутировал в шестом раунде своего соотечественника Гранта Денниса.

Дигнум стал четвертым по счету соперником, которого Всемирная боксерская организация (WBO) назначила Жанибеку. Ранее от встречи с казахстанцем на ринге отказались действующий чемпион мира WBO Деметриус Андраде, а также ведущие претенденты Эскива Фалькао и Хайме Мунгия.

Полноценным чемпионом мира по версии WBO в среднем весе является американский боксер Деметриус Андраде. Он также должен был провести свой бой с британцем Заком Паркером 22 мая, однако получил травму, и поединок был перенесен на более поздний срок.



