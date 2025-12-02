Где и когда смотреть бой Жанибека Алимханулы за три титула чемпиона мира

Бой Алимханулы — Лара пройдет в Сан-Антонио (США, штат Техас). Прямая трансляция на телеканалах «Qazsport» и «Qazaqstan» начнется в 06:00 по казахстанскому времени.

Напомним, на кону будут стоять три пояса чемпиона мира в среднем весе: WBO, IBF и WBA. Алимханулы владеет поясами WBO и IBF, а титул WBA принадлежит Ларе. Также чемпионом мира в 160-фунтовом дивизионе является доминиканский боксер Карлос Адамес (24-1-1, 18 КО) — ему принадлежит пояс WBC.



Ранее Жанибек Алимханулы высказался об одной из целей на предстоящий бой с чемпионом мира по версии WBA кубинцем Эрисланди Ларой.