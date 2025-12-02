РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    04:17, 02 Декабрь 2025 | GMT +5

    Где и когда смотреть бой Жанибека Алимханулы за три титула чемпиона мира

    В воскресенье, 7 декабря, казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (17-0, 12 КО) сразится с кубинцем Эрисланди Ларой (31-3-3, 19 КО) в титульном поединке, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz. 

    Жанибек Алимханулы впервые выступит в платных трансляциях: появилась афиша
    Фото: instagram / janibek_alimkhanuly

    Бой Алимханулы — Лара пройдет в Сан-Антонио (США, штат Техас). Прямая трансляция на телеканалах «Qazsport» и «Qazaqstan» начнется в 06:00 по казахстанскому времени.

    Напомним, на кону будут стоять три пояса чемпиона мира в среднем весе: WBO, IBF и WBA. Алимханулы владеет поясами WBO и IBF, а титул WBA принадлежит Ларе. Также чемпионом мира в 160-фунтовом дивизионе является доминиканский боксер Карлос Адамес (24-1-1, 18 КО) — ему принадлежит пояс WBC. 

    Ранее Жанибек Алимханулы высказался об одной из целей на предстоящий бой с чемпионом мира по версии WBA кубинцем Эрисланди Ларой. 

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Бокс Жанибек Алимханулы Прямой эфир
    Махаббат Сыздыкова
    Махаббат Сыздыкова
    Автор
    Сейчас читают