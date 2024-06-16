Где и как забивают жертвенное животное для Курбан айта

Один из главных праздников в мусульман — Курбан айт. В этот день каждому состоятельному человеку положено принести в жертву животное и раздать мясо малоимущим. Корреспондент агентства Kazinform узнал, как и где производится забой жертвенного животного.

Канат Хасенов 25 лет занимается забоем жертвенного скота для Курбан айта. К обряду он подготовил все необходимое: специальное место для забоя, инвентарь для мясников, фартуки, посуду для сбора крови жертвенного животного, крюки для подвешивания туши и разделочные столы. В этом году ему пришлось увеличить площадь и места для забоя.

Фото: Айзада Агильбаева / Kazinform

— В последние годы все больше людей стали придерживаться религиозных правил и канонов. Особенно молодежь. Соответственно и у нас с каждым годом увеличивается объем работы. Мы сами держим и разводим скот. Но этого мало. Поэтому составляем договор с фермерами заранее на поставку баранов. В прошлом году только в нашей точке забоя 200 баранов забили на Курбан айт. В специально отведенном месте в прошлом году у нас работали 15 мясников одновременно. И было столпотворение. Поэтому в этом году мы решили увеличить место, — говорит руководитель крестьянского хозяйства Канат Хасенов.

По словам хозяина забойной точки, в этом году у него будут трудиться 18-19 мясников. Забивать и разделывать жертвенное животное берутся профессиональные мясники. За одного барана в прошлом году они брали 5 000 тенге.

Фото: Айзада Агильбаева / Kazinform

— В этом году, скорее всего, ставка будет составлять 10% от стоимости животного. В этом году цена баранов, предназначенных для жертвоприношения варьируется от 45 000 до 100 000. Потому что есть разница забивать маленького годовалого барашка или огромного кошкара. Ведь это трудозатратно. Опалить голову и ноги барана стоит 2-3 тысячи тенге. Почистить кишку от 2 тысяч тенге, — добавил Канат Хасенов.

Фото: Айзада Агильбаева / Kazinform

Что касается отходов, в забойных точках в течение трех дней выставляются специальные контейнеры, куда складируется кровь и прочие отходы. Все отходы вывозятся в скотомогильник. Транспортировку контейнеров с отходами обеспечивает акимат. Карагандинский скотомогильник находится в шламоотстойнике возле ТЭЦ-3. Он был оборудован еще в 2007 году. Территория его составляет около 6 гектаров. Там все оборудовано по стандартам.

Фото: Айзада Агильбаева / Kazinform

Так же в эти дни во всех забойных точках дежурят сотрудники ветеринарного контроля и ДСЭК.

— Во всех точках в дни Курбан айта будут работать сотрудники ветконтроля. Также предусмотрена передвижная лаборатория. До забоя инспекторы ветконтроля смотрят наличие ветеринарного документа, затем после забоя мясо могут проверить в лаборатории, — пояснил руководитель Карагандинской областной территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК Ержан Бекетбаев.

Курбан айт — один из двух самых знаменательных дней в Исламе. Самым важным действием в этот день является совершение жертвоприношения — забой животного ради довольства Аллаха. Как правило, для жертвоприношения выбирают барана от года до полутора лет. Животные должны быть здоровыми. Все зубы, глаза и копыта должны быть целыми. Большая часть рогов также должна быть целой, уши не должны быть повреждены или отрезаны.

Время жертвоприношения наступает в первый же день Курбан-айта после утреннего праздничного намаза и завершается до захода солнца третьего дня. Каждый мусульманин должен присутствовать в процессе либо передать полномочия, при этом оплата жертвоприношения ложится на него.

Мясо же жертвенного животного положено раздать. При этом 1/3 мяса приносящий жертву оставляет для своей семьи, 1/3 раздает родственникам и соседям, оставшуюся 1/3 раздает нуждающимся. Шкуру животного не положено отдавать мяснику в качестве оплаты труда. Его продают и вырученные деньги отдают в виде садака нуждающимся.