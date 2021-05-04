Где чаще заражаются коронавирусом алматинцы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Где в Алматы чаще всего происходят заражения коронавирусом, рассказала заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Асель Калыкова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Достоверно установлены места заражения. За последнюю неделю, при анализе с предыдущей неделей, заболеваемость была связана с контактными в семьях и остается на уровне предыдущей недели - это 25%, контакты по месту работы - 1,5%, заражение при контактах с родственниками, соседями и друзьями заметно возросли с 2,3 до 2,6%. Мы полагаем, что это в результате организации и проведения ауызашаров», - сказала Асель Калыкова в ходе брифинга в РСК.

По ее словам, снизились и стабилизировались на уровне 10,7% заражений на рынках, на объектах торговли - на уровне 28%.

«Также отмечается значительный рост заражений в ТРЦ и торговых домах на 1,5%, во внутриквартальных продуктовых магазинах на 0,2% и непродуктивных магазинах на 0,3%. Значительно возросла заражаемость в общественном транспорте на 5,2%, на других объектах: аптеки, медучреждения, ЦОНы, банки остаются на одном уровне с предыдущей недели», - добавил спикер.

Ранее Асель Калыкова сообщила, что в Алматы продолжается рост симптомных больных коронавирусом. На сегодня в инфекционных стационарах (6060 коек) физически находятся 3767 человек. Задействовано 58,3% коечного фонда, занятых реанимационных коек - 51,6%.