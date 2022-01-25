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Где чаще всего заражаются коронавирусом алматинцы

25 Января 2022 14:53
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Где чаще всего заражаются коронавирусом алматинцы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Где чаще всего заражаются коронавирусом алматинцы, рассказала главный государственный санитарный врач города Карлыгаш Абдижаббарова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Санврач отметила, что по достоверно установленным местам заражения заболеваемость КВИ возросла при контактах с родственниками и соседями – на 1,7% и по месту работы – на 2,4%, что свидетельствует об игнорировании многими организациями требования направления на онлайн-формат работы 70% работников организаций.

По вероятным местам заражения рост заражений отмечается в метро – на 5,5%, в ТРЦ и ТД – на 1,3% и во внутриквартальных непродуктовых магазинах – на 0,7%. Заражения снизились в автобусах, троллейбусах – на 8,5%, на объектах – участниках «Ashyq» - на 4,5%, внутриквартальные продуктовые магазины - на 2,7%.

Основными местами заражения на истекшей неделе, где заразились 91% заболевших, являются объекты торговли – 37,9%, общественный транспорт – 24,8%, контакты в семьях – 18,4% и рынки – 9,6%.

Также проведенный анализ заболевших по возрастам показал, что доля лиц 20–39 лет продолжает оставаться самой высокой - 40% от всех заболевших. После них наиболее поражаемый возрастной контингент – лица 40–59 лет (26,7%), лица 60 лет и старше (19,3%). При этом за последнюю неделю продолжается рост заболеваемости среди лиц 60 лет и старше еще на 1,6%, детей до 14 лет – на 0,6%, в т.ч. до 1 года – на 0,3%.

По занятости за истекшую неделю, по-прежнему, больше всего заражаются неработающие и самозанятые (37,6%), работники различных организаций и офисов (22,4%), пенсионеры (16,2%), дети дошкольного возраста и школьники – по 6%. Возросли заражения среди персонала банковской сферы (до 2,2%) и медицинских работников (до 1%). Заражения среди остальных категорий населения менее 1%.

Рост заражений отмечается среди пенсионеров – на 1,5%, детей дошкольного возраста – на 0,8%, работников банковской сферы – на 0,2%, организаций, ТОО, ИП – на 0,1%.

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#Алматы   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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