Где чаще всего заражаются коронавирусом алматинцы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Где чаще всего заражаются коронавирусом алматинцы, рассказала главный государственный санитарный врач города Карлыгаш Абдижаббарова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Санврач отметила, что по достоверно установленным местам заражения заболеваемость КВИ возросла при контактах с родственниками и соседями – на 1,7% и по месту работы – на 2,4%, что свидетельствует об игнорировании многими организациями требования направления на онлайн-формат работы 70% работников организаций.

По вероятным местам заражения рост заражений отмечается в метро – на 5,5%, в ТРЦ и ТД – на 1,3% и во внутриквартальных непродуктовых магазинах – на 0,7%. Заражения снизились в автобусах, троллейбусах – на 8,5%, на объектах – участниках «Ashyq» - на 4,5%, внутриквартальные продуктовые магазины - на 2,7%.

Основными местами заражения на истекшей неделе, где заразились 91% заболевших, являются объекты торговли – 37,9%, общественный транспорт – 24,8%, контакты в семьях – 18,4% и рынки – 9,6%.

Также проведенный анализ заболевших по возрастам показал, что доля лиц 20–39 лет продолжает оставаться самой высокой - 40% от всех заболевших. После них наиболее поражаемый возрастной контингент – лица 40–59 лет (26,7%), лица 60 лет и старше (19,3%). При этом за последнюю неделю продолжается рост заболеваемости среди лиц 60 лет и старше еще на 1,6%, детей до 14 лет – на 0,6%, в т.ч. до 1 года – на 0,3%.

По занятости за истекшую неделю, по-прежнему, больше всего заражаются неработающие и самозанятые (37,6%), работники различных организаций и офисов (22,4%), пенсионеры (16,2%), дети дошкольного возраста и школьники – по 6%. Возросли заражения среди персонала банковской сферы (до 2,2%) и медицинских работников (до 1%). Заражения среди остальных категорий населения менее 1%.

Рост заражений отмечается среди пенсионеров – на 1,5%, детей дошкольного возраста – на 0,8%, работников банковской сферы – на 0,2%, организаций, ТОО, ИП – на 0,1%.