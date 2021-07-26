Где чаще всего заражаются коронавирусом алматинцы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы по результатам эпидемиологических расследований выявлены основные места заражения коронавирусом. Лидирующую позицию в этом списке занимают объекты торговли и общепита, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции за последнюю неделю значительно ухудшилась. За истекшую неделю, в сравнении с предыдущей, регистрация случаев возросла в 1,2 раза - с 5 483 случаев до 6 818, суточный прирост составил 1,3%. Нарастание удельного веса больных с симптомами замедлилось, оставшись на уровне 90%.

Анализ возрастного состава за последние две недели показал, что продолжается увеличение заболеваемости детей до одного года - на 0,3%, составив 2,8% (178 детей против 135 на прошлой неделе). Заболеваемость КВИ преобладает среди молодых людей от 20 до 40 лет – 38%, граждан 40 – 59 лет – 25% и лиц старшего 60 лет – 20%. Среди остальных возрастов практически без изменений.

По занятости населения за последние 14 дней по-прежнему превалирует заболеваемость КВИ среди самозанятых – 41% (на прежнем уровне), работников различных ТОО, ИП, АО – 18% (рост на 1%), пенсионеров – 17,1% (рост на 1%), а также школьников – 9% (снижение на 0,2%) и детей дошкольного возраста – 6,3% (на прежнем уровне), составляющие более 91% от общего количества заболевших.

По достоверно установленным местам заражения за последнюю неделю, в сравнении с предыдущей, заражаемость КВИ увеличилась при контактах с родственниками и соседями, по месту работы на 0,2-0,4%.

По вероятным местам заражения отмечается рост заражений во внутриквартальных непродуктовых магазинах на 0,1% и объектах общепита – ресторанах, кафе и столовых – на 0,2%, в банях и саунах – на 0,4%.

Основными местами заражения КВИ за последние семь дней являются объекты торговли – 35%, контакты в семьях – 19%, общественный транспорт – 16%, рынки - 14%, парки и пешеходные улицы отдыха населения – 3,6%.

Штаб по недопущению распространения КВИ призывает жителей Алматы отнестись к ситуации с максимальной ответственностью. Необходимо строго соблюдать карантинные ограничения и масочный режим. Единственным способом защитить свое здоровье является вакцинация. В этой связи жителям города нужно активнее вакцинироваться и призвать своих родных и близких посетить прививочные кабинеты в удобное для них время.

В целом, с 1 февраля по 26 июля первым компонентом вакцинированы 680 722 человека. Из общего количества привитых лица старше 60 лет составляют 95 813 человек. В городе функционирует 212 пунктов вакцинации в медицинских организациях, школах, на объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ города. Задействовано 308 прививочных бригад из 1 260 человек.