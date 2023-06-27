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Где чаще всего происходят ДТП в Алматинской области

Автор:  
Еламан Турысбеков
27 Июня 2023, 06:24
Где чаще всего происходят ДТП в Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области функционируют 143 бригады скорой медицинской помощи, из них 20 врачебных бригад. Все они оснащены оборудованием на 100%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Директор станции скорой и неотложной медицинской помощи Алматинской области Есхат Жантоков на брифинге в Региональной службе коммуникаций сообщил, что за сутки в Единую диспетчерскую службу поступают 2000-2200 вызовов.

«По первой категории срочности - 140 вызовов, по второй категории - 550, по третьей категории - 560, по четвертой категории срочности - 750 вызовов», - отметил Есхат Жантоков.

На сегодняшний день на балансе станции скорой медицинской помощи Алматинской области есть 150 лизинговых санитарных единиц автотранспорта. По словам спикера, обеспеченность санитарным автотранспортом составляет 100%.

«При анализе по вызовам в 2023 году отмечается рост обращений по ДТП. Много случаев были связаны с погодными условиями и халатностью водителей в Алматинской области. В прошлом году было 911 случаев, в этом году - 1116. Наибольшее число аварий зафиксировано на трассах «Алматы - Кокпек», «Алматы - Бишкек», «Алматы - Усть-Каменогорск», а также на трассах Жамбылского, Илийского, Енбекшиказахского районов. Из 1116 случаев ДТП, 345 - с большим количеством пострадавших (от 5 до - 15 человек)», - заявил спикер.

По его словам, во многих районах на сегодня размещены дислокации бригад для своевременного прибытия по 1,2,3 категории срочности вызовов. Есхат Жантоков отметил, что в области не хватает 11 бригад неотложной медпомощи при ПМСП. Количество имеющихся бригад на сегодня составляет 38. Бригад не хватает в Жамбылском, Уйгурском, Карасайском районах, а также в городах Конаев, Талгар, Иссык и в поселке Боралдай.

Ранее сообщалось, что в Казахстане в текущем году произошло 10 ДТП с электросамокатами.


Алматинская область   ДТП   Транспорт   Регионы Казахстана   Конаев  
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