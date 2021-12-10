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Где чаще всего алматинцы заражаются коронавирусом

10 Декабря 2021 20:13
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Где чаще всего алматинцы заражаются коронавирусом

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Алматинцы чаще всего заражаются коронавирусной инфекцией на объектах торговли и в общественном транспорте. Об этом сообщил главный санитарный врач города Жандарбек Бекшин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Спикер в ходе брифинга РСК сообщил, что в городе за прошедшие сутки коронавирусом заразились 55 человек, в инфекционных стационарах находятся 225 пациентов.

Также он отметил места, где чаще всего инфицируются алматинцы. 90% заболевших заразились на объектах торговли (37,3%), в общественном транспорте – 22,2%, в семьях – 19,3%, на рынках – 11,2%.

Главный санитарный врач города подчеркнул, что не все жители мегаполиса на должном уровне соблюдают меры безопасности, игнорируя санитарные нормы и требования карантина.

«Несмотря на стабилизацию эпидемиологической ситуации в городе, еще раз призываю всех вакцинироваться, особенно граждан старшего возраста, чтобы обеспечить защиту от любых штаммов коронавируса», - отметил главный санитарный врач Алматы.

Спикер добавил, что все имеющиеся в городе вакцины эффективны, и даже если привитый человек заболеет, выработанный иммунный ответ обеспечивает легкое течение болезни и предотвращает смерть человека.

Ранее Жандарбек Бекшин ответил на вопросы, когда появится омикрон-штамм коронавируса в Алматы и введут ли локдаун в случае выявления этого штамма.


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#Алматы   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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